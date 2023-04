TV 2 gjør endringer i fotballdekningen etter seerkritikk

TV 2 er tilbake som rettighetshaver og satser hardt på norsk fotball med mange ulike konsepter. Underveis i rundene i Eliteserien og 1. divisjon er det FotballXtra og Målshow som skal vise mål og hendelser fra samtlige kamper.

Flere rettet mandag kveld kritikk mot kanalen for å vise bilder av programleder Jan-Henrik Børslid og de andre ekspertene i studio framfor bilder fra kampene.

TV 2-profil Marius Skjelbæk er blant dem som har svart på tilbakemeldingene:

«Ny runde om en uke. Mer fotball i den berømte monitoren», skriver han på Twitter.

Også programleder Børslid lover mer fotball på skjermen til helgen.

«Det blir definitivt et MYE mer bildedrevet FotballXtra fra neste helg av. Det er et løfte!», skriver han på Twitter.

Runde to i Eliteserien starter lørdag med Viking – Lillestrøm. Det er også to kamper i 1. divisjon før resten avvikles på søndagen.

– Det var en innholdsrik runde med mye som var nytt, mye som skjedde samtidig, både produksjonsmessig og redaksjonelt. Vi var forberedt på at det ville komme reaksjoner, og så heller ikke for oss at vi ville løse alt perfekt. Vi skal jobbe med å forberede oss, sier TV 2s fotballsjef Eystein Thue til Dagbladet.

TV 2 tok over rettighetene til norsk fotball denne sesongen. Discovery hadde rettighetene fra 2017 til 2022. TV 2 har kjøpt rettighetene for de seks neste sesongene.