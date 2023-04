Tirsdagens direkte TV-sport

11.00: Tennis, ATP Masters 1000 Monte Carlo. Casper Ruud kommer rett fra seier i Portugal og skal inn i denne turneringen i andre runde. (Eurosport N)

14.00: Sykling, UCI Europe Tour, Giro di Sicilia i Italia, første etappe. (Eurosport 1)

17.00: Tennis, ATP Masters 1000 fra Monte Carlo fortsetter. (Eurosport N)

18.30: Fotball, landskamp kvinner i Göteborg: Sverige – Norge fra Gamla Ullevi. Dette er Norges andre oppkjøringskamp fra mot VM, laget tapte 2-4 for Spania i påsken. Maren Mjelde (t.v.) og Ada Hegerberg (bildet) og laget trenger en positiv opplevelse. (NRK2)

18.30: Fotball, dansk superliga menn, sluttspillet (2. runde): Nedrykksgruppen: Silkeborg – Horsens fra JYSK Park. (Vsport2)

19.00: Ishockey, NM-sluttspillet, finale 4. kamp (best av 7): Storhamar – Stavanger Oilers fra CC-Arena. Stillingen er 2-1 sammenlagt. (TV2 Sport2)

21.00: Fotball, Mesterligaen menn, kvartfinale første kamp: Manchester City – Bayern München fra Etihad stadium. Erling Braut Haaland bekreftet i påsken at han er tibake for fullt etter skaden. Og han er toppscorer i Mesterligaen med sine ti mål. (TV2 Sport1), Benfica – Inter fra Estádio do SL Benfica. (TV2 Sport Premium)

01.00: Ishockey, National Hockey League (NHL), grunnserien: Carolina Hurricanes – Detroit Red Wings fra PNC Arena. (Vsport2)

02.00: Ishockey, NHL: Minnesota Wild – Winnipeg Jets fra Xcel Energy Center. (Vsport1)

04.00: Ishockey, NHL: Vegas Golden Knights – Seattle Kraken fra T-Mobile Arena. (Vsport2)