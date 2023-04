Tilskuer-boost i Eliteserien – over 62.000 solgte billetter

Da var den totale oppslutningen på 38.557. Tilskuermagneter som Brann (15.224 på tribunen) og Rosenborg (15.104) spilte hjemme i premieren i år.

– Det er helt tydelig at vi merker økt interesse for norsk fotball, sier Leif Øverland, administrerende direktør for Norsk Toppfotball, til NTB.

Tallene er medregnet de 8.000 billettene som var forhåndssolgt til den utsatte kampen på Åråsen mellom Lillestrøm og Strømsgodset.

– Dermed må vi helt tilbake til 2011 for å finne sterkere publikumsoppslutning rundt en serieåpning. Vi har sett at sesongkortsalget har gått opp betraktelig fram mot serieåpningen, så helt uventet var det ikke. Men at vi må ti år tilbake i tid for å finne lignede tall er utrolig gøy, sier Øverland.