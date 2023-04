Ruud innfører sukkerstopp. Avanserte på rankingen

Nordmannen unte seg favoritten sjokoladefondant med vaniljeis etter søndagens finaleseier i ATP250-turneringen i Estoril i Portugal.

Der ble Miomir Kecmanovic slått 6-2, 7-6 (7-3) i det som var Casper Ruuds 10. tittel på ATP-touren.

Lettere i kroppen

– Jeg har fått en utfordring fra mitt fysiske team for å se om sukkerstopp kan ha en positiv effekt på kroppen min. Jeg spiser det under kamp for å få litt ekstra energi, men alt utenom av søtsaker har jeg forsøkt å kutte ut med mindre jeg vinner en turnering. Det fikk jeg muligheten til søndag, og det var min første dessert på et par uker, og den smakte ekstra godt. Kanskje har denne endringen hatt en positiv effekt. Jeg har følt meg litt lettere i kroppen, sa Ruud til NTB mandag.

Da hadde han allerede forflyttet seg til Monte Carlo og Monaco og hadde rukket både behandling, massasje og en treningsøkt før det var duket for pressekonferanse.

Som en av prestisjeturneringens toppseedede spillere hopper Ruud over den pågående 1.-runden. Han skal først inn i 2. runde senere denne uken.

Avanserte en plass

– Målet er å spille bra og være i posisjon til å spille til helgen og de litt senere kampene i turneringen. Der er det jeg ønsker å oppnå. Jeg håper å få til en god start på grussesongen og at jeg blir mer stabil enn jeg var sist sesong.

Nordmannen har sanket 5255 poeng, ifølge ATP-oversikten. Det gjør at han avanserte fra 5.-plassen sammenlignet med forrige ranking-utgave fra før påske.

Foran ham ligger Novak Djokovic (Serbia, 7160), Carlos Alcaraz (Spania, 6780) og Stefanos Tsitsipas (Hellas, 5570).

Ruuds neste turnering blir Monte-Carlo Masters (ATP 1000). Den går på hans favorittunderlag grus.