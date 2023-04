Hegerberg ut med skade i norsk VM-generalprøve

Stjernespissen satte seg plutselig ned etter en snau halvtime på Gamla Ullevi i Göteborg. Etterpå tok hun seg til høyre lår og forlot banen uten å halte.

Vålerengas Karina Sævik kom inn som erstatter på stillingen 1-0 til Sverige.

Hegerberg var i påsken tilbake for Norge for første gang etter et langt avbrekk. 2-4-tapet for Spania var hennes første landskamp siden hun måtte ut med skade mot Belgia tidlig i september i fjor.

Fra før har hun hatt flere langvarige opphold fra fotballen på grunn av skader.

VM-sluttspillet for kvinner spilles i Australia og New Zealand. Det varer fra 20. juli til 20. august.