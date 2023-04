Haaland med mål og assist – City knuste Bayern i mesterligaen

Nordmannens mål kom med et kvarter igjen å spille i hjemmekampen. Jærbuen luktet at John Stones skulle vinne sin duell inne i feltet, og da ballen falt ned foran ham, hamret han den i nettet. Like før vartet Haaland opp med en vakker målgivende pasning da Bernardo Silva doblet ledelsen.

Midtbanestjernen Rodri sendte City i ledelsen etter en snau halvtime med et praktmål. City har dermed en kjempefordel foran bortekampen.

Lagene møtes til returkamp neste onsdag. Vinneren sammenlagt møter enten Chelsea eller Real Madrid i semifinalen. City har aldri vunnet mesterligaen tidligere, men tapte finalen for Chelsea i 2020/21-sesongen. Bayern har gått til topps i turneringen tre ganger, der den hittil siste triumfen kom i 2020.

Haaland kjenner tirsdagens motstander godt fra sin tid i Borussia Dortmund. Han har totalt scoret seks mål på åtte kamper mot Bayern, men tirsdagens seier var hans første mot de rødkledde. Han tapte alle sju som Dortmund-spiller.

Jærbuen har scoret elleve mål på sju mesterligakamper denne sesongen. Totalt står Haaland med hele 34 nettkjenninger på bare 26 kamper.

Pøsregn

Haaland har levert en fantomsesong for de lyseblå. Han har scoret 30 mål i ligaen og fire mål i hjemlige cuper i tillegg til de elleve nettkjenningene i mesterligaen.

Det var ufyselig vær i Manchester tirsdag med pøsregn og tøffe vindkast. Kampen var Thomas Tuchels første i mesterligaen som Bayern-trener etter at han nylig tok over for Julian Nagelsmann. Den ble til slutt svært tøff.

Etter 14 minutter var Haaland svært nær ved å score da han satte Bayern-keeper Yann Sommer under press etter at målvakten fikk et dårlig touch på ballen. Sommer fikk sparket vekk ballen i siste liten.

Etter 25 minutter fikk stjerneskuddet Jamal Musiala en god mulighet inne i 16-meteren, men skuddet som hadde god retning, ble strålende blokkert av Ruben Dias.

Det skulle vise seg å være ekstra utslagsgivende, for bare minutter etterpå lå ballen i mål på motsatt side. Rodri kom fri på rundt 20 meter og bøyde ballen på vakkert vis oppe i vinkelen. Sommer var sjanseløs.

– Det er rett og slett magi, konstaterte TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

Mål og målgivende

Like etter pause fikk tidligere City-spiller Leroy Sane en god mulighet, men Ederson reddet avslutningen fra skrått hold. Begge lag fortsatte å skape gigantmuligheter, men keeperne holdt stand på hver sin side.

Med 20 minutter igjen løsnet det endelig igjen for hjemmelaget, og det var litt av et mål. Haaland fikk ballen og tok den med seg inn i 16-meteren. Der så det ut som han ladet for skudd, men i stedet vartet jærbuen opp med et flott innlegg som Silva stanget i nettet.

– Det er så vakkert. For en oversikt og prestasjon, sa Mathisen om pasningen.

Like etterpå scoret Haaland selv til 3-0, noe som ble sluttresultatet.