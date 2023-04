Frida Maanum reddet Norge på overtid i siste testkamp før VM

Maanum og innbytter Karina Sævik vendte til norsk 2-1-ledelse etter at verdenstreeren dominerte første omgang og ledet ved pause, men seieren glapp på tampen. Først nikket Nathalie Björn nikket inn et hjørnespark, og på overtid så innbytter Olivia Schough ut til bli matchvinner.

Noen sekunder etter at de fem tilleggsminuttene var over, kjempet Julie Blakstad ballen gjennom til Maanum, som skjøt mellom beina på keeper og ga Norge et fortjent uavgjort resultat.

Hege Riises landslag viste positive takter akkurat 100 dager før Norge spiller åpningskampen i VM mot New Zealand i Auckland.

Det var uten sine tre største internasjonale stjerner at Norge vendte kampen etter pause. Caroline Graham Hansen mistet begge kamper under samlingen med en kjenning i kneet, Ada Hegerberg satt skadd på tribunen, mens Guro Reiten ble byttet ut ved pause av belastningshensyn. Vi fikk se at det er mye kvalitet også bak de største navnene.

Forvandlet

Sverige var best i det meste før pause og kunne ha ledet mer enn 1-0, men Norge var som forvandlet etter sidebytte og tok ledelsen i løpet av et kvarter. Utligningen kom i det 50. minutt. Linda Sembrant feilet i en luftduell med Sævik, og Vilde Bøe Risa kom gjennom på venstrekanten. Inne i målgården fant hun Maanum, som holdt seg foran svenskenes kaptein Magdalena Eriksson og scoret via keeper Jennifer Falk.

Ti minutter senere leverte Norge fint kombinasjonsspill på venstrekanten etter et innkast. Tuva Hansen, Frida Maanum og Vilde Bøe Risa var involvert før Julie Blakstad la et fint innlegg på hodet til Sævik. Vålerenga-spilleren slo Eriksson i lufta og nikket inn 2-1.

Ansporet av 10.472 tilskuere på sinn faste hjemmebane Gamla Ullevi satset Sverige voldsomt mot slutten. Fridolina Rolfö var nær med et distanseskudd i tverrliggeren i det 66. minutt, men det var høyreback Nathalie Björn som i det 83. minutt nikket inn et hjørnespark fra venstreback Jonna Eriksson. På overtid lyktes Schough med en dragning og skjøt inn 3-2-målet.

Måtte ut

I det 29. minutt strakk Hegerberg seg etter ballen i en duell med svenskenes kaptein Magdalena Eriksson, og hun tok seg med en gang til hoften. Mens de andre norske var opptatt med å stoppe den påfølgende kontringen satte hun seg ned nær midtstreken og ba om medisinsk tilsyn. Den norske legen trengte bare et øyeblikk før han signaliserte bytte, men Hegerberg verken haltet eller virket preget da hun gikk av banen.

Det var umiddelbart ikke klart om det var lår, lyske eller kne hun hadde vondt i, men hun fikk iallfall spilt mindre enn en halv time av sin annen landskamp etter at hun endelig ble kvitt langtidsskaden hun pådro seg i VM-kvalifiseringskamp i Belgia for drøyt sju måneder siden. Meningen var at hun som mot Spania skulle spille en omgang.

Svenskenes høye og aggressive press førte til store problemer for Norges forsøk på å spille seg ut bakfra. Barcelona-stjernen Rolfö ga hjemmelaget ledelsen da Mathilde Harviken misset i forsøket på å bruke midtbaneanker Vilde Bøe Risa. Rolfö satte fart inn i feltet, smatt mellom Harviken og Risa og pirket ballen forbi Aurora Mikalsen før kaptein Maren Mjelde rakk fram med taklingsfoten.

Bommet

Litt senere fikk svenskene en ny kjempesjanse da Mikalsen bommet med et forsøk på å spille ballen til Risa, men den gangen greide forsvaret å avverget. Svenskene fikk ballen i mål en gang til i den første omgangen, men Sofia Jakobsson var en halv meter offside i forspillet før Rebecka Blomqvist scoret.

Allerede etter to minutter nikket Magdalena Eriksson rett over på et hjørnespark, og den første halvtimen handlet nesten bare om hjemmelaget. Norge hevet seg etter at Hegerberg måtte ut, og Emilie Haavi kom til en kempesjanse da hun i det 37. minutt ble spilt fram av Maanum. Falk i målet svarte med en kjemperedning.

Det kom mer norsk moro etter pause, og til slutt endte det med jubel. Opplevelsen blir god å ta med seg til New Zealand om noen måneder.

---

Landskamp fotball kvinner i Göteborg tirsdag:

Sverige – Norge 3-3 (1-0)

Gamla Ullevi

10.472 tilskuere

Mål: 1-0 Fridolina Rolfö (17), 1-1 Frida Maanum (50), 1-2 Karina Sævik (60), 2-2 Nathalie Björn (83), 3-2 Olivia Schough (90), 3-3 Maanum (90).

Dommer: Lina Lehtovaara, Finland.

Ingen kort.

Lagene:

Norge (4-5-1): Aurora Mikalsen – Thea Bjelde, Maren Mjelde, Mathilde Harviken, Tuva Hansen (Anja Sønstevold fra 61.) – Emilie Haavi (Amalie Eikeland fra 62.), Frida Maanum, Vilde Bøe Risa (Cesilie Andreassen fra 87.), Guro Reiten (Ingrid Syrstad Engen fra 46.), Anna Jøsendal (Julie Blakstad fra 46.) – Ada Hegerberg (Karina Sævik fra 32.).

Ubenyttede reserver: Guro Pettersen, Sunniva Skoglund – Elisabeth Terland, Malin Brenn.

Sverige (4-1-4-1): Jennifer Falk – Nathalie Björn, Linda Sembrant (Hanna Lundkvist fra 62.), Magdalena Eriksson, Jonna Andersson – Julia Zigiotti Olme (Caroline Seger fra 62., Stina Blackstenius fra 76.) – Sofia Jakobsson (Johanna Rytting Kaneryd fra 76.), Matilda Vinberg (Madelen Janogy fra 76.), Filippa Angeldahl, Fridolina Rolfö – Rebecka Blomqvist (Olivia Schough fra 83.).

Ubenyttede reserver: Zecira Musovic, Tove Enblom – Amanda Nildén, Kosovare Asllani, Emma Kullberg, Hanna Bennison, Anna Sandberg.

---