Woods-ball solgt for over 600.000 kroner

Woods, som da var 21 år, tok sin første majortittel med seieren på Augusta i 1997. Etter at han pådro seg en bogey på det femte hullet på siste runde, fikk den da ni år gamle Julian Nexsen ballen av Woods. Han vant til slutt turneringen med hele tolv slags margin.

Nexsen la ballen ut på auksjon sent i mars og startbudet var på rundt 5000 kroner. Til slutt betalte auksjonsvinneren like over 670.000.

«Med mindre Tiger selv eller caddie «Fluff» (Mike Cowan) tok vare på en ball fra denne historiske siste runden, noe vi tviler på, er dette kanskje den eneste ballen som kan bekreftes å ha blitt brukt på den siste runden da Tiger Woods tok sin første majortittel», skriver auksjonshuset Golden Age.

Ifølge auksjonshuset var det mange som kunne vitne på at Woods ga ballen til Nexsen, og det ble også skrevet om i avisen Washington Times dagen etter.

Woods har slitt med smerter i sin høyre fot etter en alvorlig bilulykke i februar 2021. Grunnet det måtte han trekke seg underveis på den tredje runden i årets Masters-utgave.

Det er ikke den eneste ballen Woods har brukt som har gått for en god slump med penger. I november ble ballen som legenden slo hole-in-one med på sin proffdebut i 1996, solgt for hele 1,9 millioner kroner.