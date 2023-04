VAR-drama da Glimt banket Sarpsborg: – Ville ikke blitt rødt kort i fjor

– Det var godt å komme hit, og jeg synes vi tar tak i kampen fra første sekund. Vi får to tidlige scoringer, og kunne scoret mange flere, sa Glimt-kaptein Patrick Berg til TV 2 og mente de hadde spilt på «halv maskin».

Glimt-trener Kjetil Knutsen mente også at laget hadde mer å gå på i 2-0-seieren.

– Jeg er ikke strålende fornøyd, nei. Men jeg er fornøyd med første omgang. Andre omgang er langt under par. Det skal ikke være mulig å ikke spille de trill rundt og av banen når vi spiller elleve mot ti mann, sa Knutsen.

Glimt fikk en drømmestart på både kampen og sesongen da Sondre Sørli banket gjestene i ledelsen etter bare fire minutter foren de 6932 oppmøtte tilskuerne på Sarpsborg stadion.

Og det skulle ikke gå mer enn åtte minutter til før også Albert Grønbæk hadde notert seg på scoringslisten etter å ha blitt spilt opp av Joel Mvuka.

Dommer Ola Hobber Nilsen ble også første til å teste ut VAR i Eliteserien da Peter Reinhardsen trodde han hadde redusert for vertene.

Det var en hårfin offside-situasjon, hvor det kunne se ut til at de mente at Mikkel Maigaard var borti ballen før den gikk videre til Reinhardsen. Det var dansken imidlertid ikke enig i.

– For meg er det vanskelig å se at det er offside. Jeg merker ikke at jeg er borti ballen, sa Maigaard til TV 2 i pausen.

Rødt kort av VAR

Vondt ble til verre for vertene da Jeppe Andersen ble utvist med en drøy halvtime igjen på klokken. Hobber Nilsen viste først fram det gule kortet, før han sendte dansken i dusjen etter å ha sett situasjonen på VAR-skjermen.

– Det er aldri noe gøy å bli utvist og så se på at laget sitt tape. Det er kjipt og man føler seg litt som «busemannen», som vi sier i Danmark, sa Andersen til rettighetshaveren.

Det var ingen trøst for dansken å være den første i Eliteserien til å bli utvist av VAR.

– Det er historisk, men det er sånn det er. Nå er det VAR, og da kan vi ikke gjemme oss, sa Andersen.

Bodø/Glimt-spiller Ulrik Saltnes var klar på at dansken aldri ville blitt utvist om det hadde skjedd forrige sesong.

– Det er VAR på godt. Det ville ikke blitt rødt kort i fjor. Isak overspilte ikke, og derfor ble det gult kort først, sa Saltnes i FotballXtra-studio på TV 2.

Mye å revansjere

Glimt-supporterne møtte opp mannsterke helt nede i Sarpsborg å fylte opp hele bortefeltet på tribunen. Det gledet kaptein-Berg.

– Det er helt fantastisk, og sånn har det vært i flere sesonger nå. Uansett hvor vi reiser innad i Norge eller i utlandet, så møter det opp mange Glimt-fans. Det føles ut som vi spiller på hjemmebane, egentlig, sa Berg.

Glimt har mye å revansjere etter at Molde var fullstendig overlegne og vant Eliteserien med 18 poeng ned til nordlendingene forrige sesong. Gultrøyene ble seriemestre de to foregående sesongene.





---

FAKTA

Sarpsborg – Bodø/Glimt 0-2 (0-2)

Sarpsborg stadion: 6932 tilskuere.

Mål: 0-1 Sondre Sørli (4), 0-2 Albert Grønbæk (12).

Dommer: Ola Hobber Nilsen, Nordstrand.

Gult kort: Anton Skipper, Sarpsborg, Fredrik Sjøvold, Bodø/Glimt.

Rødt kort: Jeppe Andersen (55), Sarpsborg.

Sarpsborg (4-2-3-1): Anders Kristiansen – Peter Reinhardsen (Eirik Wichne fra 78.), Bjørn Inge Utvik, Anton Skipper, Joachim Soltvedt (Sander Christiansen fra 78.) – Jeppe Andersen, Victor Torp – Christopher Baah (Martin Høyland fra 60.), Mikkel Maigaard, Simon Tibbling (Steffen Lie Skålevik fra 60.) – Ramon-Pascal Lundqvist (Kristian Fardal Opseth fra 81.).

Bodø/Glimt (4-3-3): Nikita Haikin – Isak Amundsen (Fredrik Sjøvold fra 65.), Odin Bjørtuft, Marius Lode, Fredrik Bjørkan – Hugo Vetlesen, Patrick Berg, Albert Grønbæk – Sondre Sørli (Amahl Pellegrino fra 64.), Faris Pemi (Runar Espejord fra 64.), Joel Mvuka (Adam Sørensen fra 90.).