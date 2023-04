Tromsø åpnet med sjokkseier mot Molde: – Sto fram som helter i 90 minutter

– Dette var magisk og slitsomt. Vi sto fram som helter i 90 minutter. Det var helt fantastisk da dommeren blåste i fløyta. Jeg scoret vel nesten på min eneste berøring av ballen i 2. omgang, sa trønderen Erlien etter eliteseriedebuten for Tromsø.

Molde ble suverene serievinnere sist sesong og er sammen med Bodø/Glimt favoritt til et nytt gull denne sesongen. Tromsø endte på 7.-plass sist sesong.

Slik så det også lenge ut på Romssa arena, det nye navnet på gamle Alfheim stadion og der 3723 tilskuere hadde møtt opp for å bivåne årets første kamp i Eliteserien.

Molde var flere hakk bedre i de første 45 minuttene.

Ola Brynhildsen fikk en god mulighet allerede etter sju minutter. Molde rundspilte til tider Tromsø i 1. omgang og burde ha scoret både én, to og tre ganger. Tromsø hadde mer enn nok med å forsvare seg mot et potent Molde-lag der nevnte Brynhildsen, Magnus Wolff Eikrem og Emil Breivik var blant dem som var frampå.

Tromsø skal takke sin meget gode danske keeper Jakob Haugaard for at det sto 0-0 til pause.

– Det er en kamp vi styrer fra A til Å, men så var det et lite femminutt i 2. omgang der vi rotet oss bort. Det var skuffende, men vi kommer tilbake, sa Moldes trener Erling Moe til TV 2.

Slo tilbake

I 2. omgang kom Tromsø mye bedre i gang, og kun fire minutter var spilt da de ble tildelt straffespark. Dessverre for Tromsø var skuddet til Sakarias Opsahl fra 11-meteren av det svake slaget og ble enkelt reddet av tidligere Tromsø-keeper Jacob Karlstrøm.

Tre minutter senere satt den for hjemmelaget. Hilmar Mikaelsson satte opp Vegard Erlien, og med høyrebeinet skjøt Erlien i det lengste hjørnet og i mål fra nærmere 17 meters hold. Erlien har vært god i oppkjøringen, og selv om han utmerket seg veldig i mandagens kamp viste Erlien at han er blitt en målfarlig spiller.

Flere mål kom det heller ikke, til tross for at Molde og landslagsmann Ola Brynhildsen fikk en gigantmulighet med fem minutter igjen å spille. Men mål ble ikke dømt, VAR ble ikke koblet inn og Moldes første bortetap i Eliteserien siden oktober 2021 var et faktum.

Erstatter

Molde har mistet toppscorer David Datro Fofana siden forrige, men har fått god erstatter i Veton Berisha. Det hjalp lite denne gangen.

Moldes press mot slutten hjalp ikke. De må opp i ringene foran den neste kampen hjemme mot Rosenborg.

– Dette er noe dritt. Her skulle vi tatt tre poeng. Vi er bedre enn dem, men vi kan ikke slippe inn et mål som vi gjør. Det er for dårlig, sa Veton Berisha til TV 2.

Tromsøs neste kamp spilles borte mot Sandefjord.

---

Kampfakta:

Tromsø – Molde 1-0 (0-0)

Rommsa stadion: 3723 tilskuere.

Mål: 1-0 Vegard Erlien (53).

Dommer: Mohammad Usman Aslam, Lier.

Gult kort: Lasse Nilsen, Vegard Erlien, Tromsø, Birk Risa, Molde.

Tromsø (3-2-3-2): Jakob Haugaard – Jostein Gundersen, Christophe Psyché (Miika Koskela fra 87.), Kent-Are Antonsen – Niklas Vesterlund, Lasse Nilsen – Sakarias Opsahl, Ruben Yttergård Jenssen, Runar Norheim (Yaw Paintsil fra 68.) – Hilmir Mikaelsson (Tobias Hafstad fra 88.), Vegard Erlien.

Molde (3-4-1-2): Jacob Karlstrøm – Benjamin Tiedemann, Eirik Haugan, Birk Risa – Martin Linnes, Sivert Mannsverk, Emil Breivik (Eric Kitolano fra 86.), Erling Knudtzon (Mathias Løvik fra 65.) – Magnus Wolff Eikrem (Kristian Eriksen fra 78.) – Veton Berisha, Ola Brynhildsen (Magnus Grødem fra 86.).

---