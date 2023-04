Rosenborg tok første seier i serieåpningen

Rosenborg senket Viking for åttende gang på rad hjemme på Lerkendal i serien. Sist gang stavangerlaget tok alle bortepoengene mot RBK, var helt tilbake i 2005.

To minutter etter at Rosenborg gjorde et trippelbytte i det 55. minutt, rullet hjemmelaget opp et angrep som endte med at Pereira banket ballen inn nede ved nærmeste stolperot.

– Dette var digg. Det var verdt å vente på dette øyeblikket, for det har ikke vært for mange av dem. Det er dette du drømmer om når du er liten, sa Pereira til TV 2.

Før scoringen var det Viking som hadde hatt de største sjansene, men uten at det ble uttelling av det.

Rosenborg overtok mye av banespillet etter målet, og det ble ikke enklere for Viking da Shayne Pattynama fikk sitt andre gule kort og ble utvist i det 77. minutt.

Rosenborg vant sin første serieåpning siden 2017.

– Vi begynte kampen bra, men vi manglet suvereniteten. Viking var farligere med ti enn med elleve mann. Vi er ikke samkjørte ennå. Det ser alle, sa RBK-trener Kjetil Rekdal til TV 2.

For Rosenborg var det strengt tatt ikke mer enn scoringen og de tre poengene å glede seg over, men i fotball er det også det som teller.

Nytt

Det var mye nytt i den første serierunden for sesongen. Rosenborg spilte i grønt og svart på hjemmebane for første gang. Det ble gjort for å hedre den avdøde trenerlegenden Nils Arne Eggen. For første gang var også VAR en del av den norske Eliteserien, men videodømming kom aldri aksjon i oppgjøret.

Det ble en frisk og energisk åpning foran 15.104 tilskuere på Lerkendal.

Rosenborg hadde en god mulighet til å ta ledelsen rett før ti spilte minutter. Kaptein Markus Henriksen tråklet seg gjennom Viking-forsvaret, men innlegget ble for upresist og rant ut i ingenting.

Fire minutter senere smalt det i tverrliggeren over RBK-keeper André Hansen etter et upresset skudd med venstrebeinet fra rundt 11-12 meter av Lars-Jørgen Salvesen.

Salvesen kom til nok en stor sjanse i det 19. minutt, men heller ikke denne gangen havnet ballen i nettet. 25 minutter var spilt da Viking fikk et mål av Zlatko Tripic korrekt annullert for offside.

Overtok

Siste halvdel av 1. omgang ble tammere og betydelige mer sjansefattig med mange dueller og oppstykket spill.

Stort bedre var ikke de første minuttene av 2. omgang, og det var nok derfor RBK-trener Kjetil Rekdal byttet ut begge sine startspisser fra Island med Agon Sadiku og Oscar Aga. Per Ciljan Skjelbreid kom også inn for Morten Bjørlo.

Like etter kom scoringen, og opptil flere av innbytterne var involvert. For vertene gjorde det godt med tre poeng etter en varierende og ustødig oppladning til sesongen.

– Vi scorer ikke mål. Vi hadde tre feite sjanser i 1. omgang, og jeg skal score mål. Mål preger kamper, sa Vikings Lars-Jørgen Salvesen.

Rosenborg skal spille borte mot Molde i neste serierunde. Viking tar imot Lillestrøm hjemme i Stavanger.

---

FAKTA

Eliteserien menn mandag, 1. runde:

Rosenborg – Viking 1-0 (0-0)

Lerkendal stadion: 15.104 tilskuere.

Mål: 1-0 Adrian Pereira (58)

Senere kampstart (17.00): HamKam – Sandefjord, Sarpsborg – Bodø/Glimt, Stabæk – Odd, Tromsø – Molde, Aalesund – Vålerenga, Brann – Haugesund (19.15).

Utsatt: Lillestrøm – Strømsgodset (pga. koronautbrudd i Strømsgodset).