Målløst på utfordrende Nadderud-matte: – Gøy å spille på en åker

Nadderud har definitivt sett grønnere ut ved tidligere anledninger, og begge lag slet med å få fart i ballen på det humpete underlaget.

Spesielt kontringsspillet måtte lide under forholdene, og kampen ble i stor grad preget av angrep mot etablert forsvar. Dermed ble mandagens serieåpning en sjansefattig affære der begge lag virket tålelig fornøyde med poengdeling.

– Det er ikke all verden, men det går an å spille fotball her, sa Stabæk-trener Lars Bohinen til TV 2 i pausen.

Sondre Solhom Johansen syntes forholdene var noe mer utfordrende.

– Det er gøy å spille på en åker. Banen er helt forferdelig, men den er som den er, sa han etter første omgang.

Odd var å regne som favoritt inn mot oppgjøret etter å ha endt fjorårssesongen som nummer fem. Likevel var det nyopprykkede Stabæk som skapte de største sjansene og som kan være minst fornøyd med ett poeng.

– Helt rå

Nærmest scoring var Kevin Kabran. Han fikk to sjanser på rappen sju minutter før slutt, men begge ganger vartet Leopold Wahlstedt opp med strålende keeperspill.

– Han er helt rå. Jeg håper vi får beholde han så lenge som mulig, sa Solhom Johansen etter kampen.

Etter ti minutter spilt virket Fredrik Krogstad å ha gitt hjemmelaget en drømmeåpning på oppgjøret da han hamret ballen i mål på halv volley. Likevel ble jubelen kortvarig da det viste seg at en Stabæk-spiller var i offside i forkant.

Kjemperedning

Etter 22 minutter vartet Kasper Pedersen opp med en lekker hæl-hel-volley, men ballen gikk rett i klypene til Wahlstedt. Stort mer skjedde det ikke før pause og lagene gikk i garderoben på stillingen 0-0.

Kvarteret inn i omgangen var Milan Jevtovic frampå og tvang fram en kjemperedning fra Isak Petterson. Jevtovic var alene med keeper, og muligheten var derfor å regne som kampens største så langt.

Stabæk var likevel enda nærmere scoring ti minutter senere, men Pedersens forsøk ble stoppet av tverrliggeren. På returen ble Kasper Høgh stoppet av Wahlstedt.

Kabran fikk en stor dobbeltmulighet sju minutter før full tid, men nok en gang ville det seg ikke for Stabæk da Wahlstedt reddet begge forsøkene.

---

Kampfakta:

Eliteserien menn mandag, 1. serierunde:

Stabæk – Odd 0-0

Nadderud stadion: 3308 tilskuere.

Dommer: Svein Tore Sinnes, Flekkefjord.

Gult kort: Andreas Skovgaard, Stabæk, Conrad Wallem, Odd.

Stabæk (3-2-3-2): Isak Pettersson – Kasper Pedersen, Nicolai Næss, Andreas Skovgaard – Sturla Ottesen, Tobias Pachonik – Curtis Edwards, Jonatan Lucca, Fredrik Krogstad – Kasper Høgh, Mushaga Bakenga (Kevin Kabran fra 66.).

Odd (3-4-2-1): Leopold Wahlstedt – Steffen Hagen, Solomon Owusu, Sondre Solholm Johansen – Dennis Gjengaar, Filip Rønningen Jørgensen, Conrad Wallem, Josef Baccay – Mikael Ingebrigtsen (Faniel Tewelde fra 82.), Milan Jevtovic – Ole Erik Midtskogen.

---