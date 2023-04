Assistentdommer suspenderes etter Robertson-episode

Det var etter at dommer Paul Tierney hadde markert for pause på Anfield i kampen mellom Liverpool og Arsenal at hendelsen inntraff.

Liverpools venstreback Andrew Robertson mener han fikk en albue i ansiktet av assistentdommeren. Flere reagerte på bildene som ble vist i pausen.

Den engelske dommerforeningen (PGMOL) opplyser mandag at Hatzidakis suspenderes inntil videre mens Det engelske fotballforbundet (FA) etterforsker saken.

«PGMOL vil ikke sette opp Constantine Hatzidakis i noen turneringer han er med i , mens FA etterforsker hendelsen mellom assistentdommeren og Andrew Robertson på Anfield, heter det i uttalelsen, ifølge The Athletic.

Viaplays eksperter Eirik Bakke og Pål André Helland var samstemte etter å ha sett bildene etter kampen.

– Det er skandalebilder, egentlig. Du skal ikke reagere på den måten. Han har sikkert hisset seg opp etter at Robertson har kjeftet på ham gjennom første omgang, men du skal aldri vise det som dommerassistent, sa Bakke.

– Det blir en kraftig karantene, det er jeg ganske sikker på, la han til.

Helland stemte i:

– Han dømmer ikke en kamp til i inneværende sesong. Det nekter jeg å tro, sa han.

Robertson fikk et gult kort av Tierney etter episoden.