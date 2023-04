Tennis: Casper Ruud vant finalen i Estoril – tok sin tiende ATP-tittel i karrieren

Den norske grusprinsen vant kampen 6-2, 7-6 (7-3). Seieren er god oppvarming før storturneringen Monte-Carlo Masters kommende uke.

Det første settet gikk enkelt og greit for nordmannen. I det andre ble det tøffere, og kampen ble avgjort i tiebreak etter et sett som varte over en time og ti minutter.

Turneringen er den første hvor ting har gått på skinner for nordmannen etter en trøblete start på året. Før turneringen i Portugal hadde han ikke vunnet to strake kamper i en utslagsturnering siden US Open i fjor. Turneringen i Estoril er også sesongens første på grus som er Ruuds favorittunderlag.

Av Ruuds ti seirer har ni av dem kommet på grus. Samtlige titler er på ATP 250-nivå. De øvrige nivåene er 500, 1000 og Grand Slam (2000).

Leken Ruud

Det første settet startet komfortabelt for Ruud. I det tredje gamet brøt nordmannen på andre forsøk. Han brøt også Kecmanovic i neste gamet og vant til slutt 6-2.

Ruud var leken i det andre settet til tross for at Kecmanovic spilte seg fram til en bruddball i starten. Under press slo Ruud droppskudd og viste fram flott volleyspill før han reddet inn gamet til 1-1. Spillet var variabelt fra begge to, og ingen klarte å utnytte bruddballene sine.

Som i gårsdagens semifinale var Ruud sterkest i tiebreaket.

Grussesong

Kecmanovic har hatt en god start på året og kom til finalen i høyere fart enn Ruud. På veien mot finalen hadde serberen tapt et eneste sett, men nordmannen viste raskt at han var av et annet kaliber.

I Monte-Carlo Masters (ATP 1000) venter vinneren av Botic van de Zandschulp og Marton Fucsovics for Ruud.

Det er favorittiden på året for Ruud nå som grussesongen er i gang. Etter turneringen i Monte-Carlo venter turneringer i Barcelona, Madrid, Roma og Genève før Grand Slam-turneringen Roland-Garros.

