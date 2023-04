Hovland med fem birdier på rad i US Masters – nærmer seg teten igjen

Det gjør at Hovland ligger åtte slag under par med tre hull igjen av den tredje runden.

Brooks Koepka leder med tolv slag under par. Jon Rahm er på 2.-plass med ti slag under par.

Hovland startet rufsete søndag med to bogeyer, men deretter gikk han offensivt til verks på de neste hullene. Det har resultert i fem strake birdier og kontakt med toppen igjen.

Den første runden endte med sju under par for nordmannen. Runde to gikk han på ett slag over par.

Turneringen på Augusta-banen har blitt stoppet flere ganger på grunn av sterk vind og store nedbørsmengder. Søndag ble spillet satt i gang igjen, og Hovland og co. satte i gang med å fullføre den tredje runden.

Den fjerde og siste runden blir gått senere søndag.

