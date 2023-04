Hevder Real Madrid-stjerne slo motspiller på parkeringsplass

De tre store spanske avisene Marca, AS og Mundo Deportivo skriver alle søndag morgen om episoden som skal ha utspilt seg etter lørdagens kveldskamp i den spanske hovedstaden.

Valverde skal ifølge avisene ha ventet på Baena på parkeringsplassen for å konfrontere spanjolen. Bråket stammer fra en tidligere konfrontasjon mellom de to, som angivelig fant sted under den siste kampen mellom Villarreal og Real Madrid i januar. Baena skal deretter ha ytret fornærmelser mot uruguayanerens familie og ufødte sønn.

Lørdagens konfrontasjon skal ha eskalert og kulminert i at Valverde slo til Baena. Ifølge Marca vurderer Baena å anmelde hendelsen til politiet.

– I Copa del Rey-kampen sparket Baena til Fede og sa «gråt nå som din sønn ikke kommer til å bli født». I dag sa han noe lignende til ham, og Fede ble fyrt opp. Så han ventet på ham på parkeringsplassen, og fortale ham «at han ikke skulle tulle med familien hans», sier en i støtteapparatet til Valverde til Marca.

Avisen skriver også at Valverde og hans kone, Mina Bonino, holdt på å miste deres ufødte barn tidligere i år. Baena benektet anklagene natt til søndag.

– Veldig fornøyd med lagets imponerende seier på et sted som Santiago Bernabéu, men samtidig veldig lei meg for det som skjedde etter kampen. Jeg er overrasket over det som blir sagt om meg. Det er fullstendig falsk at jeg sa det, skriver Baena på Twitter.

VG omtalte saken først i Norge.