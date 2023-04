Arsenal snublet i hett oppgjør på Anfield – 2-2 mot Liverpool

Poengtapet gjør at City er seks poeng bak Arsenal. Erling Braut Haaland og City har én kamp til gode på Arsenal. De to lagene møtes 26. april.

Trent Alexander-Arnold fikk det tøft i den første omgangen. Arsenal kom fram på hans side gang på gang og ledet 2-0 etter 28 minutter.

Like før slutt leverte han en strålende assist til Firmino som sørget for poengdeling. Like før pause reduserte Mohamed Salah for vertene. Han bommet også på et straffespark mot et Arsenal som vaklet etter pause.

De første 45 minuttene så Arsenal derimot ut som de har gjort i store deler av denne sesongen. Gabriel Martinelli og Gabriel Jesus scoret hvert sitt mål og sørget for en kjempestart.

Deretter ble det hetere og hetere på Anfield. Flere gule kort ble delt ut, og Liverpools Andy Robertson anklaget også assistentdommeren for å gi ham en albue idet pausesignalet hadde gått.

Arsenal-kaptein Martin Ødegaard klarte ikke å prege oppgjøret og ble tatt av banen elleve minutter før slutt. Han ble erstattet av forsvarer Jakub Kiwior.

Salah var nære på med en fantastisk avslutning fire og et halvt minutt på overtid, men Ramsdale reddet mesterlig. Like etter headet Ibrahima Konaté fra kort hold, men Arsenal-forsvaret holdt unna på utrolig vis.

