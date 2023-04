Norge ute av curling-VM

Det norske laget tok ett poeng i hver av de to første omgangene, men italienerne svarte med to topoengere i de to neste omgangene.

Norge reduserte til 4-6 i den åttende omgangen, men Italia slo tilbake med den siste steinen i den påfølgende omgangen med to poeng, og da var kampen over.

I grunnspillet ble det 9-8-seier mot italia. Magnus Ramsfjell er skip og har med seg Gaute Nepstad, Bendik Ramsfjell, Martin Sesaker på det norske laget.

I grunnspillet leverte Norge ti seirer og to tap. Det holdt ikke til direkte plass i semifinalen. De plassene gikk til Sveits og Skottland.

Canada sikret seg den andre semifinaleplassen og møter Sveits natt til søndag. Skottland og Italia møtes i den andre kampen om en finalebillett.

