Hovland med i toppen i US Masters – Woods ble historisk

Nordmannen er seks slag under par totalt etter at den andre runden ble fullført med 16 par, to bogeyer og en birdie.

Brooks Koepka leder med tolv slag under par.

Gårsdagens runde ble avbrutt av en voldsom vind som blant annet førte til at flere trær veltet over ende. Ingen ble skadd i kaoset på den tradisjonsrike banen fredag.

Golflegenden Tiger Woods klarte akkurat å bli med til dag tre av turneringen. Det har han klart 23 strake ganger og er en tangering av rekorden til Gary Player og Fred Couples.

Woods er tre slag over par til sammen etter to runder på delt 50.-plass.

63 år gamle Couples ble den eldste til å klare cuten på Augusta. Han ligger på delt 40.-plass, ett slag over par.

Runde tre fortsetter senere lørdag.

