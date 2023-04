Direkte TV-sport påskeaften

LØRDAG 8. APRIL

13.00: Fotball, tysk 2. Bundesliga menn (27. runde): Hamburg – Hannover fra Volksparkstadion. (Vsport2)

13.00: Darts, PDC European Tour. German Grand Prix, dag 1. (Vsport+)

13.30: Fotball, engelsk Premier League menn (30. runde): Manchester United – Everton fra Old Trafford. (Vsport Premier League)

13.30: Fotball, skotsk eliteserie menn (31. runde): Celtic – Rangers fra Celtic Park. (Vsport1)

14.00: Fotball, spansk La Liga menn (28. runde): Osasuna – Elche fra Estadio El Sadar. (TV2 Sport Premium)

15.15: Sykling, Baskerland rundt i Spania, verdenstouren menn (15 av 35): 6. og siste etappe, 137,8 km i Eibar. (Eurosport 1)

15.15: Sykling, Paris – Roubaix kvinner i Frankrike, verdenstouren, 145,4 km Denain – Roubaix. (TV2 Sport1)

15.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn (27. runde): Borussia Dortmund – Union Berlin fra Signal Iduna Park. (Vsport1), Freiburg – Bayern München fra Stade-Europa-Park. (Vsport2)

16.00: Fotball, engelsk Premier League menn (30. runde): Wolverhampton – Chelsea fra Molineux Ground. (3+), Tottenham – Brighton fra Tottenham Hotspurs stadium. (Vsport Premier League), Brentford – Newcastle fra Gtech Community Stadium. (Vsport Premier League1), Fulham – West Ham fra Craven Cottage. (Vsport Premier League2), Leicester – Bournemouth fra King Power stadium. (Vsport Premier League3), Aston Villa – Nottingham Forest fra Villa Park. (Vsport Premier League4)

16.00: Tennis, ATP 250-turneringen fra Estoril. Semifinaler. (Eurosport N)

16.00: Ishockey, NM-sluttspillet, finale 3. kamp (best av 7): Stavanger Oilers – Storhamar fra DNB Arena. Nå må hjemmelaget slå tilbake etter at Storhamar har vunnet de to første oppgjørene, den siste på overtid på Hamar onsdag. (TV2 sport2)

16.15: Fotball, spansk La Liga menn (28. runde): Espanyol – Athletic Bilbao fra Estadi Cornellà-El Prat. (TV2 Sport Premium)

16.45: Håndball, landskamp kvinner : Norge – Montenegro fra Volda. (TV2)

18.30: Fotball, engelsk Premier League menn (30. runde): Southampton – Manchester City fra St. Mary’s Stadium. Erling Braut Haaland er meldt klar til dette oppgjøret, (Vsport Premier League)

18.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn (27. runde): Hertha Berlin – RB Leipzig fra Olympiastadion i Berlin. (Vsport1)

18.30: Fotball, spansk La Liga menn (28. runde): Real Sociedad – Getafe fra Reale Arena. (TV2 Sport Premium)

18.30: Ishockey, National Hockey League (NHL), grunnserien: Buffalo Sabres – Carolina Hurricanes fra KeyBank Center. (3+)

18.30: Triathlon, Super League fra London. (Eurosport 1)

19.00: Ishockey, NHL: Detroit Red Wings – Pittsburgh Penguins fra Little Casears Arena. (Vsport2)

20.00: Tennis, ATP 250-turering fra Houston. Semifinaler. (Eurosport N)

20.10: Baseball, Major League Baseball: Minnesota Twins - Houston Astros fra Target Field. (Vsport3)

21.00: Fotball, Spansk La Liga menn (28. runde): Real Madrid – Villarreal fra Santiago Bernabéu. (TV2 Sport1)

21.30: Ishockey, NHL: Dallas Stars – Vegas Golden Knights fra American Airlines Center. (Vsport1)

22.00: Ishockey, NHL: San Jose Sharks – Edmonton Oilers fra SAP Cnter. (Vsport2)

23.00: Golf, US Masters i Augusta, Georgia (til 9/4): Årets første majorturnering for menn med Viktor Hovland i feltet. (MAX)

01.00: Ishockey, NHL: Columbus Blue Jackets – New York Rangers fra Nationwide Arena. (Vsport2)

01.30: Motorsport, Nascar truck Series. (Vsport3)

02.00: Ishockey, NHL: Minnesota Wild – St. Louis Blues fra Xcel Energy Center. Hjemmelaget med Mats Zuccarello er allerede sikret plass i sluttspillet. (Vsport1)

04.30: Ishockey, NHL: Los Angeles Kings – Colorado Avalanche fra crypto com Arena. (Vsport2)