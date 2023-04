Casper Ruud overkom nakketrøbbel – klar for kompisfinale i Estoril

Kampen mot Quentin Halys endte 6-4, 3-6, 7-6 (7-2) i favør Ruud.

I finalen venter Miomir Kecmanovic. Den 23 år gamle serberen er på 40.-plass på verdensrakingen. De to har møttes to ganger tidligere. Begge gangene har Kecmanovic vunnet, men det var tilbake i 2019.

Duoen har et godt forhold.

– Det blir moro. Han er en god venn av meg, en av mine bedre venner på touren. Det blir en spennende kamp, sa Ruud på indre bane etter seieren.

Underveis i det andre settet trengte Ruud behandling for det som så ut som en vond nakke. Han ba om en medisinsk timeout og forlot grusen i noen minutter.

Pangstart

Nordmannen har for første gang i år fått sving på sakene. Før turneringen i Estoril hadde ikke Snarøya-gutten vunnet to strake kamper i en utslagsturnering siden US Open i fjor.

Ruud fikk en pangstart på kampen da han brøt franskmannen i det første gamet. Deretter holdt han serven i egne game og vant 6-4. På stillingen 4-3 hadde Halys mulighet til å bryte, men Ruud reddet seg inn.

Etter at Halys tok det andre settet, ble det helt jevnt når det skulle avgjøres. I tiebreaket var Ruud sterkest og kunne juble for nok en finaleplass på grusen.

– Jeg er glad for å vinne 7-6 i det tredje settet. Det er alltid en fin følelse, sa Ruud.

Gjennombrudd mot Halys

De to første settene var over på en drøy halvtime. Det tredje settet rundet nesten timen. Det ble en ordentlig kraftanstrengelse før søndagens finale.

Ruud spilte sin første hovedrundekamp i en Grand Slam-turnering mot nettopp Halys tilbake i 2018. 19 år gamle Ruud vant etter fem heseblesende sett i varmen i Melbourne. Sesongen for fem år siden var gjennombruddssesongen for nå 24 år gamle Ruud. I fjor var nordmannen oppe på 2.-plass på verdensrankingen.

Ruud vant fire ATP 250-turneringer på grus i 2021. I fjor ble det tre titler i den kategorien.

