Casper Ruud tilbake på grusen: – Kjenner meg fysisk bra

Nordmannen har hatt en tendens til å ryke ut i kamp to av de turneringene han stiller opp i denne sesongen. Sist han vant to oppgjør på rad i en utslagsturnering, var i US Open i september.

Ruud måtte onsdag ut i tre sett for å ta seg forbi det portugisiske hjemmehåpet João Sousa i sin første kamp i Estoril Open.

I kvartfinalen venter turneringens regjerende mester Sebastian Baez. Argentineren kan vise seg som en tøff motstander, men nordmannen vil garantert gi ham en hard kamp nå som han endelig er tilbake på sitt foretrukne underlag.

– Det er veldig gøy å være tilbake på grusen igjen. Det var ikke akkurat en perfekt åpning på første sett, men jeg klarte å jobbe meg tilbake og finne rytmen og roen, sa Ruud til NTB etter onsdagens kamp.

Det er på grus nordmannen har vunnet åtte av sine ni titler i karrieren. I fjor ble det 25 seirer og kun sju tap på underlaget hvor spillet går noe saktere og ballen spretter høyere.

Turneringen i Portugal er Ruuds første i en rundt to måneder lang grussesong. Herrenes fem største turneringer på rødt underlagt begynner i Monte-Carlo 9. april. Deretter følger Barcelona, Madrid og Roma, før grussesongen avsluttes med Grand Slam-turneringen French Open i slutten av mai. Der spilte Ruud seg til finalen i fjorårets utgave.

– Det er jo ikke egentlig en veldig lang grussesong, så man vil gjerne gjøre det bra i de turneringene man stiller opp i. Jeg kjenner meg fysisk bra og gleder meg til flere kamper, først og fremst her i Estoril, men også i resten av grussesongen, fortsatte Ruud.