Viktor Hovland leder etter superstart i US Masters

Flere spillere er tett bak Hovland med flere hull igjen å spille, men med sju slag under par vil han kjempe i teten foran andre runde fredag. Spanske Jon Rahm gikk også den første runden på sju slag under par.

– Det var mye press i morges, men jeg var veldig spent. Å gå ut der og unngå bogey og samtidig gå en 65-runde, var veldig spesielt, sa Hovland i et intervju med arrangøren, vist på Discovery.

Nærspillet er til vanlig noe Hovland har slitt med, men torsdag reddet han seg inn flere ganger med flott spill rundt greenen. Det lover godt for Oslo-gutten som er en av de som slår lengst på hele PGA-touren.

Hovland fikk en kjempestart på turneringen med eagle på hull to. Etter noen hull på par, senket han en birdieputt på hull seks. Det ble samme resultat på hull åtte da han senket en lang putt for birdie.

På hull ni leverte han et flott innspill og ballen la seg bare rett over en meter fra flagget. Derfra kunne ikke 25-åringen bomme og var dermed fem slag under par halvveis på den første runden på Augusta-banen.

Og nordmannen ga seg ikke der. På hull elleve fulgte han opp med en ny birdie etter en lang putt, før han på det 13. hullet skaffet seg en til. Han gikk siste del av runden på par og sikret seg en kjempestart.

Banerekorden er på 63, og dermed var nordmannen nær ved å tangere den torsdag med sin 65-runde.

I gruppe med Woods

Hovland skal gå i en drømmegruppe de to første rundene. Med seg på rundene har han legenden Tiger Woods og regjerende OL-mester Xander Schauffele.

Hovland har en 21.-plass som toppresultat i US Masters. Den fikk han i 2021.

Det er meldt elendig vær med mye vind og nedbør utover uken på Augusta. Hittil på den første runden har været vært bra.

Eagle

Etter par på det første hullet klinket Hovland til på hull nummer to. Han slo seg inn på greenen med to kjempeslag og hadde noen meter for eagle. Det var en utfordrende putt, men nordmannen senket den og gliste stort i etterkant.

På det fjerde hullet havnet han i problemer med en mellomlang putt for par, men nordmannen var iskald og reddet par.

På hull seks, et par-tre-hull, leverte han et godt innspill og fulgte opp med å sikre seg en birdie. På hull åtte og ni kunne han juble for to strake birdier og ledelse.

Han fortsatte å levere godt, og da han på hull 11 og 13 fikk birdie, sikret han seg en svært god score til å starte med i den prestisjetunge turneringen.

