VG legger ned Eliteserien-børsen etter 61 år

Dette har vært fast tradisjon at spillerne er blitt vurdert på en skala fra 1 til 10 etter hver kamp siden 1962. VG formidlet selv nyheten om nedleggelsen i en pressemelding gjengitt av Medier24 og Journalisten.

– Det er ikke med lett hjerte at vi velger å avslutte en 61 år gammel institusjon i norsk sportsjournalistikk, men våre prioriteringer endrer seg i takt med tidene, sier VGs sportssjef Frode Buanes i pressemeldingen.

VG skal ikke lenger ha journalister til stede på hver eneste kamp.

– Når vi ikke har journalister som følger alle kamper, vil det heller ikke være mulig for oss å sette spillerbørs. Men ved at vi ikke er bundet opp til å se alle kampene, kan VG Sporten prioritere friere og klarere. Hvis det oppstår en stor VAR-snakkis i første serierunde, vil vi være bedre skodd enn før til å sette inn et journalistisk trøkk på dette, sier Buanes.