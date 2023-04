Suspendert fotballpresident på gjenvalg i Uefa: – Spesiell situasjon

Tidligere i vinter ble det kjent at Pavelko, president i det ukrainske fotballforbundet (UAF), ble suspendert av en domstol i Kyiv. Han er under etterforskning for misbruk av penger.

Vervet som fotballpresident ble satt på hold, og deretter ble suspensjonen forlenget. Men Pavelko og UAF bestrider anklagene, og han har angivelig fortsatt å jobbe.

Da domstolen i mars forlenget suspensjonen hans med to måneder, kontret UAF med at det ikke er mulig, fordi anken av den første suspensjonen stadig ikke er behandlet, skriver ukrainske medier.

Følger med

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) opplyser til NTB at Pavelko er blant kandidatene som kan velges inn i styret på Uefa-kongressen i Lisboa onsdag.

– Uefa fortsetter å overvåke situasjonen angående de pågående rettssakene mot Pavelko i Ukraina og er i kontrakt med det ukrainske fotballforbundet. Vi har ingen ytterligere kommentarer på dette stadiet, skriver Uefa i en epost til NTB.

Pavelko ble valgt inn i Uefa-styret i 2019. Onsdag kveld er fotballpresident Lise Klaveness også en av elleve kandidater til sju styreverv som er på valg. Alle de andre kandidatene er menn. I tillegg til Pavelko er tre andre allerede i styret.

– Spesielt

– Han er jo ikke dømt. Men han er under etterforskning og suspendert for underslag eller korrupsjon. Så det er jo en veldig spesiell situasjon, sier Klaveness til NTB.

Hun antar at Pavelko i likhet med andre har gått gjennom en form for kontroll.

– Jeg måtte jo levere politiattest, og de hadde en kontroll av valgbarhet. Jeg ble godkjent, og det må jo han også ha blitt. Han er jo blant kandidatene.

– Sammen med ti andre kandidater konkurrerer Andrij Pavelko om en av de sju ledige posisjonene i Uefas styre i et mandat på fire år, bekrefter Uefa.