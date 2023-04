Spanske stjerner meldte forfall til Monte-Carlo Masters

Nadal bekreftet avbudet på Twitter tirsdag.

«Jeg er fortsatt ikke klar til å konkurrere på høyeste nivå og er ikke i stand til å spille i Monte-Carlo-turneringen», skriver Nadal.

Han legger til at han jobber videre for å bli bra så raskt som mulig. Håpet er fortsatt å rekke Roland-Garros, som er en Grand Slam-konkurransen veteranen har vunnet hele 14 ganger. Den starter i Paris i slutten av mai.

For verdenstoer og landsmann Carlos Alcaraz er det en skade i hånden og ryggen som gjør at han må stå over.

Alcaraz opplyser på Twitter at dagens besøk hos en lege i Spania gjorde det klart at han må vente litt med å starte grussesongen.

Nadal pådro seg en hofteskade i Australian Open i januar. Han ble nødt til å trekke seg fra hardcourtturneringene Indian Wells og Miami Open.

Spanjolen har vunnet Monte-Carlo Masters elleve ganger. Åtte av titlene kom på rad fra 2005 til 2012.

Casper Ruud stiller i turneringen. Denne uken deltar han i ATP 250-turneringen Estoril Open i Portugal.