I kveld kan Norge bli EM-arrangør i fotball: – Gode sjanser

Avgjørelsen tas når Uefa-styret samler seg til møte klokken 14 i Lisboa. Drøyt fire timer senere blir søknadsvinneren presentert i en kort seremoni.

– Jeg tror vi har gode sjanser. Min følelse er at det er 50-50, sier Norges fotballpresident Lise Klaveness til TT.

Det er fire søknader på bordet. I tillegg til den nordiske ønsker også Frankrike, Polen og Sveits å bli EM-arrangør om to år.

– Vi har et veldig sterkt bud, men også sterke konkurrenter. Sveits har en svært bra søknad, så dette kommer til å bli veldig spennende, sier Klaveness.

NFF-toppen mener det vil være riktig å legge et sluttspill i kvinnefotballens vugge.

– Et EM her vil være bringe fotballen tilbake til røttene. For det var jo her kvinnefotballen virkelig vokste fram.

I søknaden er det lagt opp til at Norge arrangerer gruppekamper fordelt på Ullevaal stadion (Oslo) og Lerkendal (Trondheim). I tillegg er én kvartfinale tiltenkt Ullevaal. Dette er de øvrige vertsbyene hvis Norden får tilslaget:

* Sverige: Stockholm og Göteborg

* Danmark: København og Odense

* Finland: Helsingfors og Tammerfors.