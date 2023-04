Nordisk nøtt kan koste Klaveness Uefa-sete

For samtidig som Klaveness stiller til valg i styret i den mektige fotballorganisasjonen, er også Danmarks fotballpresident Jesper Møller på gjenvalg, mens svenske Karl-Erik Nilsson allerede er inne som visepresident. I tillegg stiller finnen Ari Lahti til valg som Uefa-representant i Fifa.

Geografisk balanse har vært et gjengangstema og noe flere er opptatt av i mange av samtalene Norges fotballpresident har hatt med sine europeiske kolleger foran valget.

Dermed er det også noe som kan stikke kjepper i hjulene for Klaveness.

– Ja, helt klart. Hvis jeg ikke kommer inn, er det derfor. Da blokkerer vi hverandre, sier hun til NTB etter å ha greid ut om Norden-tettheten blant de 20 personene som skal utgjøre Uefas styre framover.

– Dette med geografisk balanse er veldig mange forbund opptatt av, mer enn av kjønnsbalanse. Jeg ønsker å utfordre det. Fotball er verdens største kvinneidrett, men kvinnene har ingen representanter i styret, forteller den eneste kvinnen som stiller til valg om en av de åpne plassene i Uefa-styret.

Vrient

Det skinner igjennom at Klaveness hadde håpet at de nordiske landene ville samle seg om hennes kandidatur. Hun opplevde at det var vanskelig å få til samtaler med nabolandenes forbund da hun i januar skulle bestemme seg for om hun faktisk skulle stille til valg.

– Som første kvinnelige president i norsk fotballs historie føler jeg et ekstremt stort ansvar. Og jeg hadde håpet at Norden hadde samlet seg rundt det. I Norden er to av fem presidenter kvinner, mens de tre andre er menn som ønsker posisjon. Norden har vært en pioner i kvinnefotballen i alle år, og vi to er blant veldig få kvinnelige fotballpresidenter i verden, sier hun.

– Jeg skulle ønske at vi hadde snakket sammen før fristen gikk ut, og det fikk vi aldri til. Så har vi snakket sammen etterpå, men … sånn er kulturen. Man holder hodet lavt, og det er en fryktkultur. Det er jeg som er ny, så jeg må akseptere det, men jeg mener det er verdt en debatt, fortsetter den engasjerte bergenseren.

Åpenhet

Klaveness er også for en åpenhetskultur, og hun skiller seg fra de fleste andre fotballedere med sin tilgjengelighet og vilje til å snakke med mediene.

– Hvis jeg kommer inn i styret, så skal man få vite hvem som kommer inn og hva jeg står for. Det er ikke vanlig. Det er ikke vanlig at sakene er tydelige. Det er relasjoner som styrer hvem som blir valgt. Og jeg mener det er grunn til å prøve å justere det der, så det blir mer demokratisk og mer tydelig hvem som egentlig styrer europeisk fotball. Hvem er det man stemmer på og hvorfor? sier hun og fortsetter:

– Det er derfor vi har gjort oss tilgjengelige. Men i og med at jeg er den eneste som snakker så åpent om sakene, skjønner jo vi i Norges Fotballforbund at det ikke nødvendigvis er det som sanker stemmer. Men vi ønsker å skape en plattform der vi mener at det er riktig. Så hvis det koster oss plassen nå – det jeg ikke går for kvinneplassen i styret eller det at vi snakker og er tilgjengelige – så får det heller gjøre det. Da får vi tåle det og stille igjen neste gang, i håp om at flere er enige med oss i at det kan være lurt å ha et åpnere miljø.

Støtte fra tungvektere

Siden hun bestemte seg for å gå for en Uefa-posisjon, har Klaveness hatt samtaler med rundt 40 av de 54 øvrige fotballpresidenter i Europa. Enda noen til gjenstår før det blir alvor i Lisboa onsdag.

Hun vurderer fortsatt at hun har under 50 prosents sjanse for å bli valgt inn i styret, men forteller også at hun har støtte fra mange.

– Jeg skal ikke «oute» noen, dette er private samtaler, men det er noen som har gjort det helt tydelig at de vil støtte oss. Store nasjoner som England og Tyskland. Og mange flere.

– Og så er det mange færre som sier direkte at de ikke vil stemme på meg. Noen av dem peker på at jeg burde ha gått for den kvinneplassen, av en eller annen grunn. Ikke at de opplever det som provoserende, men at det virker for prinsipielt, fortsetter Klaveness.

Nåløyet er relativt trangt. De fire styremedlemmene som står på gjenvalg, blir trolig gjenvalgt. Da gjenstår det sju kandidater som kjemper om tre plasser.

– Det er bare to jeg har snakket med, som tydelig sier at de ikke vil stemme på meg. Men vi vet jo av andres erfaring at det kan bli færre som stemmer på meg enn vi tror, siden det er hemmelig valg. Vi får se. Vi jobber hele veien inn, avslutter den travle fotballpresidenten.