Klopp om managerfallet. Kalte seg “last man standing”

Søndag havnet to nye navn på listen over sparkede managere i Englands toppdivisjon. Brendan Rodgers røk først etter drøyt fire år i Leicester, mens Graham Potters tid i Chelsea var over etter bare 206 dager.

Rekorden for antall trenerbytter underveis i en PL-sesong ble slått da Antonio Conte var ferdig i Tottenham for litt over en uke siden.

– Det er forferdelige tall. Hva skal jeg si? Her er elefanten i rommet: Hvorfor sitter jeg fortsatt her i denne gale verden? Last man standing! sa Liverpool-manager Jürgen Klopp selvironisk på en pressekonferanse før tirsdagens bortekamp mot Chelsea.

Liverpool har denne sesongen vært langt unna nivået klubben har vist under Klopp i flere år. Laget er ute av alle cuper og på kraftig etterskudd i topp-fire-jakten, men tyskerens posisjon på Anfield er urokkelig.

Han har følgende analyse på hvorfor managere sitter utrygt i Premier League:

– Det er noen klubber som underpresterer, oss inkludert. Det er forventninger der ute, og klarer du ikke å nå dem, må du akseptere slike avgjørelser. Det er en del av bransjen. Vi er inne i en avgjørende del av sesongen, og folk er redde for å ikke nå målene sine.