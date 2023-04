Berg fikk sparken på Kypros: – I stand til å prestere mye bedre

Det opplyste klubben tidlig mandag på Instagram.

– Klubben vil rette en oppriktig takk til Henning Berg for hans arbeid, skriver klubben.

Berg har vært i klubben siden starten av sesongen i fjor. Det startet godt for nordmannen. I serien ble det seks seirer og to uavgjort og 20-2 i målforskjell. Deretter begynte det å bli mer varierende resultater for den tidligere stopperkjempen.

De siste ni kampene ga kun én seier for laget som for øyeblikket er på 4.-plass i den kypriotiske toppdivisjonen. Det er ti poeng opp til ledende Apoel Nikosia. Det er enn tabellplasseringen etter endt serie de siste årene: 6-7-7-8-9.

– Selv om Henning har gjort en kjempejobb, mener klubben det er på tide å jakte på andre muligheter. Våre mål er høye, og vi tror at for øyeblikket med våre talentfulle spillere er vi i stand til å prestere mye bedre, heter det i pressemeldingen.

– Laget trenger sjokkterapi for å nå disse målene og avslutte sesongen på en fortjent plass.

Før jobben i Pafos trente Berg Omonia, også det på Kypros.

53-åringens trenerkarriere startet i Lyn før turen gikk til Lillestrøm. Siden har han vært i Legia Warszawa og Videoton og Stabæk før de to oppdragene på Kypros.

Det gjenstår tre serierunder i den kypriotiske ligaen.