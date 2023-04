Arrangøren starter etterforskning etter Formel 1-kaoset i Australia

– Motorsport er en farlig sport og det kunne ha endt forferdelig, sier løpskoordinator Andrew Westacott.

Det internasjonale bilsportsforbundet (Fia) har krevd svar, og sier at banestormingen er en stor trussel mot sikkerheten. Sent søndag kveld ønsket også Fia at det ble utarbeidet en plan for å hindre at noe lignende skjer igjen i fremtiden.

Bilder som er delt i sosiale medier viser folk som klatrer over gjerdet, bare meter fra banen mens bilene kjører i full fart. Noen kom til og med helt til Haas' paddock.

Westacott sa at det var umulig å fastslå hva som hadde skjedd, men innrømmet at det var uakseptabelt.

– Vi hadde til hensikt å la fansen komme inn på banen etter at alle sjåførene hadde kjørt i mål, og etter at sikkerhetsbilen hadde passert. Men noen tilskuere kom inn umiddelbart og vi vet ikke hvordan det skjedde. Vi har kameraer overalt, og vi skal se på opptakene vi har, men det vil ta et par uker, sier Westacott.

Nederlenderen Max Verstappen vant løpet foran Lewis Hamilton og Fernando Alonso.