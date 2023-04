Verstappen vant etter kaosavslutning i Australia: – En farse

Dermed har Red Bull vunnet alle de tre første Grand Prix-løpene denne sesongen. Verstappen vant også åpningen i Bahrain, mens Sergio Perez fulgte opp med seier i Saudi-Arabia.

– Det tok sin tid, men en seier er en seier. Vi tar den, sa Verstappen da han krysset mållinjen.

– Disse røde flaggene … Den første var kanskje grei, men den andre … Jeg skjønner det ikke. Det var litt surrete, men vi kom oss hjennom det, sa Red Bull-stjernen i seiersintervjuet.

Verstappen var også raskest i lørdagens kvalifisering og startet med det i det første startsporet under søndagens Grand Prix-løp.

Den ledelsen holdt han imidlertid ikke særlig lenge da begge de to Mercedes-førerne George Russell og Lewis Hamilton forbikjørte han i starten.

Utover i løpet slo nederlenderen hardt tilbake og viste hvem som hadde vært best de siste to sesongene. Da det sto igjen ti runder igjen, hadde Verstappen opparbeidet seg en 7,5 sekunders ledelse ned til Hamilton.

Fire rundet før målgang mistet imidlertid Hass' Kevin Magnussen det høyre bakhjulet sitt, og etter to runder bak sikkerhetsbilen ble løpet stoppet av rødflagg. Det fikk flere av førerne til å reagere.

– Hva faen? Hva mener du med rødt flagg? utbrøt Verstappen over teamradioen.

– Hæ? Hva? sa veteran Fernando Alonso.

Fult kaos

Nederlenderen holdt imidlertid ledelsen sin etter omstarten, mens det ble flere kollisjoner hvor Alonso, Carlos Sainz, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Logan Sargeant og Nyck de Vries var involvert. Dermed måtte det røde flagget fram igjen og det ble nok en omstart, men denne gangen bak sikkerhetsbilen.

– Dette blir bare en farse med alle bilene som røk ut under omstarten, kommenterte Atle Gulbrandsen på Viaplay.

Dermed endte de opp med følgende rekkefølge da de passerte målstreken: Verstappen foran Hamilton, Alonso, Lance Stroll og Perez.

– En kjempejobb, folkens. For et fantastisk resultat. Tusen takk, jeg er så stolt av dere, sa Hamilton.

Sainz fikk fem sekunders tidsstraff for krasjen med Alonso og endte med det på 12.-plass.

– Det kan ikke stemme. Det er ikke akseptabelt. De må vente til løpet er over og diskutere det med meg. Vær så snill? Straffen er ikke rettferdig, sa Sainz over teamradioen.

Fiasko start

Verstappens argeste konkurrent forrige sesong, Charles Leclerc, har på ingen måte fått noen drømmestart på sesongen. Etter å ha startet som nummer sju kolliderte monegaskeren med Lance Stroll og måtte bryte løpet allerede på den første runden.

– Det er ekstremt frustrerende. Vi har nok en mareritthelg, sa Leclerc til Viaplay.

Fra før sto Ferrari-stjernen med en 7.-plass i Saudi-Arabia etter han også måtte bryte sesongåpningen i Bahrain.

Etter 18 runder i Australia ble det også fiasko for Russell da plutselig motoren hans sto i fyr og flamme. Det var første gang briten har brutt et løp for Mercedes grunnet tekniske problemer.