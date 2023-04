Tap for Zuccarello og Wild i Las Vegas

Kampen endte til slutt med hjemmeseier 4–1.

Matt Boldy ga gjestene fra Minnesota ledelsen etter kun fem minutter, men gleden ble kortvarig. Ben Hutton utlignet for Knights etter at drøye ti minutter var spilt, før Zach Whitecloud ga de gullkledde ledelsen rett før første periode var over.

I den andre perioden økte Brett Howden ledelsen for Knights, og etter at Wild tok ut keeperen med 3.28 igjen på klokken, kunne Chandler Stephenson sette pucken i tomt mål en siste gang.

Zuccarello var på isen i totalt 18 minutter og 9 sekunder.

Lagene møtes på nytt allerede natt til tirsdag, men da går kampen på Wilds hjemmebane i St. Paul.