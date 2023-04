Øyre Slind vant Summit 2 Senja: – Litt forbannet

Løpet gikk fra Bardufoss til Finnsnes og var på 70 kilometer. Lørdag vant Slind Reistadløpet.

– Det gikk greit. Det var et nydelig renn, men jeg var litt forbannet oppe på toppen der. Det var hardt å gi oss en slik avslutning med to slike renn på to dager, sa Slind til NRK.

Trioen Ida Dahl, Emilie Fleten og Astrid Øyre Slind gikk sammen i store deler av løpet, men opp den siste bratte stigningen staket Slind ifra konkurrentene og fikk ett minutt. I mål skilte det 1.09 minutter ned til svenske Ida Dahl i mål. Emilie Fleten tok tredjeplassen, slått med 2.35.

– Vi byttet på å dra underveis og det ble et optimalt renn. Jeg kjente jeg hadde et ekstragir inn i den siste bakken, sa 35-åringen fra Oppdal.

Dahl vant sammenlagt

Magni Smedås var bare ett poeng bak Dahl i Skiclassics sammenlagt etter Reistadløpet, men løperen fra Nord-Østerdalen måtte tidlig gi tapt i den kampen.

Smedås gikk med festesmurning, men var aldri i posisjon til å utnytte den mulige fordelen. Hun endte på fjerdeplassen.

Riktig prioritert

Astrid Øyre Slind hadde to forskjellige satsinger denne sesongen. Det var både snakk om verdenscup/VM og Skiclassics. Dermed var hun sjanseløs i Skiclassics sammendraget til tross for fem seire. Hun tok en individuell bronse og ett stafettgull i VM.

– Jeg føler jeg har prioritert riktig denne sesongen med å kombinere Skiclassics og verdenscupen. Jeg har jo vunnet like mange renn som Ida (Dahl) denne sesongen, sa Slind.

Neste sesong, som er en såkalt mellomsesong uten internasjonale mesterskap, kan 35-åringen derimot satse for fullt på langløpene.

---

FAKTA

Langrenn Summit 2 Senja, 70 km klassisk Bardufoss – Finnsnes søndag, Ski Classics (14 av 14):

Menn:

1) Martin Løwstrøm Nyenget, Norge 3.09.11,5, 2) Johan Hoel, Norge 0.45,3 min. bak, 3) Hermann Paus, Norge 1.16,7, 4) Karstein Johaug, Norge 1.19,6, 5) Amund Riege, Norge 3.28,3, 6) Petter Stakston, Norge 3.28,5, 7) Eirik Sverdrup Augdal, Norge 3.59,2, 8) Tord Asle Gjerdalen, Norge 5.42,7, 9) Andrew Musgrave, Storbritannia 6.00,3, 10) Max Novak, Sverige 6.25,3.

Kvinner:

1) Astrid Øyre Slind, Norge 3.41.16,4, 2) Ida Dahl, Sverige 1.09,2 min. bak, 3) Emilie Fleten, Norge 2.35,0, 4) Magni Smedås 3.30,2, 5) Rosie Brennan, USA 5.54,0, 6) Karolina Hedenström, Sverige 8.02,4, 7) Silje Øyre Slind, Norge 8.06,4, 8) Anikken Gjerde Alnes, Norge 12.49,9, 9) Kati Roivas, Finland 15.34,9, 10) Hanna Lodin, Sverige 20.27,9.

---