Nyenget seiret i sesongens siste Ski Classics

Summit 2 Senja gikk over 70 kilometer fra Bardufoss til Finnsnes og gikk i et fortryllende flott nordnorsk vintervær med sol fra klar himmel.

– Det var tungt. Den siste bakken så ille ut på løypeprofilen og den var mye verre i virkeligheten. Jeg var sliten hele dagen, men hadde så gode ski at jeg utnyttet det underveis for å vise at jeg også hadde godt feste i bakkene. Jeg slet med kramper i beina de to siste milene, sa en tydelig sliten Nyenget til NRK.

Nyenget vant Reistad-løpet for annet år på rad på 31-årsdagen sin lørdag og har tydeligvis funnet vårformen da han tok sin andre seier på to dager.

Johan Hoel fulgte nærmest, 45,3 sekunder bak. Hermann Paus ble nummer tre.

Nyenget gikk med festesmurning under skiene og det var en stor fordel opp den siste stigningen til Magdaskaret i Finnsnes. Han fikk de nødvendige meterne med rundt ti kilometer til mål. Foran den siste utforkjøringen var avstanden ned til Hoel på litt over minuttet.

Det var mye snakk om å gå med «blanke ski» og stake kontra festesmurning og diagonalgang før start.

– Det lønte seg å gå med festesmurning i dag. Klassisk diagonalgang er ikke død, slo Nyenget fast.

Paus og Johaug hadde sin egen duell om tredjeplassen, hvor Paus trakk det lengste strået.

Svenske Emil Persson hadde allerede vunnet Skiclassics sammenlagt. Den store skiveteranen Anders Aukland (50) avsluttet en flott skikarriere med rennet.

– Nå skal jeg kose meg. En verdig avslutning, sa Aukland.