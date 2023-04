Manchester City herjet med Liverpool og snudde til overlegen seier

Scoringer av Julian Alvarez, Kevin De Bruyne, Ilkay Gündogan og Jack Grealish sørget for en festaften på hjemmebane. Dermed slo de tilbake etter 0-1-tapet på bortebane tilbake i oktober.

Manchester City ligger stadig på 2.-plass med fem poeng mindre enn Arsenal. De lyseblå fra Manchester står med fire strake seire i ligaen.

Liverpool på sin side ligger på 6.-plass med sju poeng opp til Tottenham på den siste mesterligaplassen. De rødkledde har imidlertid spilt en kamp mindre.

I lørdagens oppgjør måtte Manchester City klare seg uten Erling Braut Haaland. Målmaskinen sliter fortsatt med en lyskeskade han pådro seg mot Burnley i FA-cupen i mars.

Men City-angrepet viste få svakheter uten sin største stjerne.

Salah-scoring

Hjemmelaget åpnet kampen best og kom til noen farligheter innledningsvis. Nærmest var Riyad Mahrez med et frisparkforsøk som gikk rett på utsiden av den lengste stolpen.

Etter 17 minutter smalt det imidlertid på motsatt banehalvdel. Liverpool slo i bakrommet mot Diogo Jota som ble løpt opp av Manuel Akanji. Likevel fikk portugiseren lagt igjen til Mohamed Salah, som hamret ballen i mål.

Rett før halvtimen var unnagjort spilte de lyseblå seg på strålende vis oppover i banen. Venstrekant Grealish slo inn et lavt innlegg foran mål som Alvarez prikket inn i nettmaskene.

Dermed var lagene like langt og resultatet holdt seg til pause. Midtbanespiller Rodri var kanskje heldig som fortsatt var på banen etter at han først pådro seg et gult kort, før han felte Cody Gakpo på vei fram.

Liverpool-spillerne omringet dommer Simon Hooper, men fikk ikke gehør.

Snudde

Det tok likevel ikke mer en ett minutt ut i andreomgangen før De Bruyne løp inn 2-1-scoringen. Manchester City spilte seg fra venstresiden og over til høyre. Der fikk Mahrez rom til å slå inn på en ledig De Bruyne, som satte ballen i mål.

Noen minutter senere slo City på ny inn i feltet og Alvarez kom til et skuddforsøk som ble blokkert av Trent Alexander-Arnold.

Returen ble plukket opp av Gündogan som økte til 3-1. Med et kvarter igjen av kampen tegnet også Grealish seg på scoringslisten etter nok et flott City-angrep.

Neste kamp for Manchester City er mot Southampton, mens Liverpool møter Chelsea.

