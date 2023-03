Zlatan mister to uker med skade

Ibrahimovic spilte et drøyt kvarter i 0-3-tapet for Belgia i den første kampen i EM-kvalifiseringen, men måtte stå over oppgjøret mot Aserbajdsjan med en skadekjenning.

Ifølge Gazetta skal skaden holde veteranspissen borte fra fotballen i minst to uker. Det dreier seg angivelig om en muskelskade i høyre lår.

Avisen skriver videre at det ikke skal være noen alvorlig skade og at Ibrahimovic vil bli undersøkt ofte i tiden fremover.

Milan-spissen gjorde nylig comeback etter et ni måneders langt skadeavbrekk.