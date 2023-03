Mjelde roses etter dramatisk Chelsea-seier: – Hun har blått blod

Det ble et skikkelig drama i regnværet på Stamford Bridge. Lyon så ut til å ha avgjort duellen i ekstraomgangene, men flere minutter på overtid fikk Chelsea straffe etter en videosjekk.

Mjelde måtte vente lenge før hun fikk sjansen fra krittmerket. Da klarsignalet endelig ble gitt, hamret bergenseren ballen perfekt opp i krysset. Hun var like god som Chelseas første straffetaker da alt skulle avgjøres på straffesparkkonkurranse. Til slutt gikk de blåkledde seirende ut i mesterligaduellen.

– For Maren å gjøre det hun gjorde med kampens siste spark på ballen … Hun er en Chelsea-legende, sa Hayes om den norske midtstopperen, ifølge Sky Sports.

– Blått blod

Og det stoppet ikke der for treneren som hentet Mjelde til klubben i 2016. Mjelde har i flere år vært en svært viktig brikke for London-laget som har vunnet flere titler. Hun har også vært på årets lag i England flere ganger.

– Hun har blått blod og man kan alltid lene seg på henne i de største øyeblikkene. Alle visste at hun skulle ta den straffen og at hun ville score. Det som imponerer meg mest er at hun også tok den første straffen i straffesparkkonkurransen like etterpå, fortsatte Hayes.

Mjelde selv slet med å oppsummere kampen i minuttene etterpå.

– Det er vanskelig å beskrive det. Det var et magisk øyeblikk og comeback. Vi hadde troen på det helt til slutten. Vi holder alltid sammen og vi viste det igjen i dag, sa Mjelde til klubbens nettsider.

– Vi vet at vi er lagd for slike øyeblikk, fortsatte hun.

Ros fra keeperen

Keeper Ann-Katrin Berger ble også viktig da hun reddet noen straffer. Hun har stor respekt for Mjelde.

– Jeg er aldri nervøs, jeg elsker slike ting. Jeg har mer respekt for straffetakeren enn for meg selv, siden jeg ikke har noe press på meg. Det er ikke slik at jeg må redde, men de må score, sa hun og la til:

– Maren har nerver av stål.

Blåtrøyene har aldri vunnet Champions League, og det nærmeste var de da det ble finaletap for Barcelona i 2021. Neste måned møter de nettopp Barcelona til semifinale over to kamper.

– Det er et godt lag og det kommer til å bli en bra kamp, sa Mjelde.

FAKTA

Mesterligaen kvinner torsdag, kvartfinaler 2. kamp:

Chelsea – Lyon 1-2 (0-0) e.o., sammenlagt 2-2 (straffer 4-3)

Mål: 0-1 Vanessa Gilles (76), 0-2 Sara Däbritz (109), 1-2 Maren Mjelde (str. 120).

Guro Reiten spilte 90 minutter og Maren Mjelde kom inn som innbytter i det 73 minutt for Chelsea. Ada Stolsmo Hegerberg kom inn som innbytter for Lyon i det 46. minutt.

Wolfsburg – Paris Saint-Germain 1-1 (1-1), sammenlagt 2-1

Mål: 1-0 Alexandra Popp (20), 1-1 Kadidiatou Diani (30).

---