Hegstad Krüger knuste alle på NM-femmila

Lyn-løperen var klart best gjennom hele rennet fredag og var i mål til klar bestetid. Det skilte over to og et halvt minutt ned til sølvvinner Harald Østberg Amundsen.

Krügers seier kom under en måned etter at han ble vraket fra femmila i VM.

Etter det vant han femmila i Holmenkollen for første gang.

– Det er veldig kult å klare å få en seier i et klassiskrenn òg. Det er ikke veldig mange ganger jeg har klart det. Det er stort, sa han til NRK.

Kanalen fulgte opp med å spørre hvordan han nå vurderer VM-uttaket.

– Jeg synes vi kan si oss ferdige med det der, men det har vært en fantastisk sesongsa Krüger som reiser til Miami i USA på ferie mandag.

Bronsemedaljen gikk til Håvard Moseby fra Kjelsås.