Champagne-feiring for Haga – dette skal hun gjøre nå

Fredagens tremil på Tolga var Hagas karrierepunktum. Torsdag varslet at hun at toppsatsingen legges vekk etter mer enn et tiår i toppen.

Etter målgang fredag ble hun møtt av jublende landslagsvenninner som sprutet edle dråper på den kommende «langrennspensjonisten». Haga kan se tilbake på en innholdsrik karriere som blant annet inneholder to OL-gull fra Pyeongchang-lekene i 2018.

Nylig ble hun i tillegg tidenes første kvinnelige femmilsvinner i Holmenkollen. Nå røper Haga at nettopp den sistnevnte bragden kan ha vært helt avgjørende for at hun valgte å gi seg.

Fram mot Planica-VM bygget nemlig veteranen opp en solid form, men hun endte opp som reserve og «turist» i Slovenia. På vei hjem fra mesterskapet lette hun etter noe å bruke den gode formen til.

– Jeg googlet ulike maratonløp eller orienteringsløp som jeg kunne være med på. Heldigvis kom det en femmil i Kollen, og da jeg gikk i mål der, følte jeg at jeg hadde brukt formen jeg hadde jobbet så hardt for å bygge opp, sier Haga til NTB.

Trengte «psykologhjelp»

– Hadde det vært vanskeligere å legge opp uten femmilsseieren i Kollen?

– Ja, det tror jeg. Da tror jeg at jeg hadde sittet igjen med en bitterhet overfor meg selv, med hensyn til at jeg akkurat ikke gikk bra nok før VM, sier 32-åringen.

Haga røper at hun var ekstremt skuffet, mer skuffet enn omgivelsene forsto, da hun bare ble nummer 19 på 10-kilometeren i fri teknikk i Toblach rett før Planica-VM. Med den plasseringen gikk på mange måter VM-toget.

– Da trengte jeg litt psykologhjelp av Sjur Ole (Svarstad, landslagstrener), sier Haga.

På det tidspunktet visste ikke landslagsledelsen at hun gikk med tanker om å legge opp. Haga selv hadde imidlertid en klar formening om at karrieren gikk mot slutten.

– Den tanken har ligget og modnet, ja. Da jeg var 20 år var alt positivt med denne tilværelsen. Så blir man eldre, får perspektiver og ser hvor mye dette koster i hverdagen, sier Åsen-løperen.

Skolebenken neste

Karrieren har inneholdt høye topper og dype daler.

– Det er veldig mye som har gått min vei, men jeg har også hatt tunge sesonger. Jeg har hatt begge deler. Man skulle selvfølgelig ønske at man bare hadde medgang, men jeg har lært mer om meg selv i de tunge sesongene, sier Haga.

Ved siden av OL-gullene i Pyeongchang trekker hun fram VM-gullet som junior for tolv år siden som spesielt sterkt og betydningsfullt:

– Da husker jeg at jeg slo Heidi Weng, som var forhåndsfavoritt, og vi har fulgt hverandre gjennom hele karrieren. Det var da jeg skjønte at jeg kunne satse på dette og få meg en karriere.

Nå ser hun fram mot å bruke tiden til andre ting enn trening, trening og atter trening.

– Jeg har en plan om å ta en mastergrad i økonomi eller noe i den gata fra høsten av. Jeg håper jeg kan få meg en vanlig jobb etter hvert, smiler Haga.

Én ting er hun imidlertid usikker på.

– Jeg trives med å lære, men er spent på hvordan det blir å skulle sitte så mye i ro. Jeg får se hvor mange timer jeg klarer å sitte stille av gangen, smiler langrennspensjonisten.