Syklingen lar russere delta

Den internasjonale olympiske komité (IOC) har en stund anbefalt idretter å ta russiske og belarusiske utøvere tilbake i varmen tross krigen i Ukraina. IOC mener likevel at utøverne må delta under nøytralt flagg.

En idrett som følger denne anbefalingen, er syklingen. UCI har hatt russere fra start under nøytralt flagg under hele krigen hittil. Sykkelforbundet er fornøyd med at IOC fortsetter å anbefale det slik.

«UCI ønsker velkommen og støtter klarheten i uttalelsen fra Den internasjonale olympiske komité 28. mars 2023, spesielt de videre retningslinjene utstedt av IOC for internasjonale forbund om deltakelse av idrettsutøvere med russisk eller belarusisk pass i internasjonale konkurranser. UCI gjentar både sin sterke fordømmelse av den militære aggresjonen i Ukraina fra russiske og belarusiske myndigheter og sin forpliktelse til politisk nøytralitet i idretten», heter det i uttalelsen.

De skriver videre at saken skal opp i et komitémøte i UCI i mai.

IOC kunngjorde tirsdag at komiteen venter med å avgjøre om russiske og belarusiske utøvere får delta i OL i 2024, men anbefaler deltakelse i andre idrettskonkurranser under nøytralt flagg.