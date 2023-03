Klaveness forberedt på ikke å bli valgt: – Da starter neste kampanje

– Det er større sjanse for ikke å bli valgt enn det er for å bli valgt denne gang, men hvis jeg ikke blir valgt nå så er det bare starten på neste kampanje. Vi har bevisst valgt ikke å gå for kvinneposisjonen i styret, selv om jeg sannsynligvis hadde kommet inn da. Vi vil endre litt av det store bildet. Da må vi komme inn på måten vi vil komme inn, og hvis det ikke går så går det ikke, sier hun til NTB.

Én styreplass i Det europeiske fotballforbundet er forbeholdt en kvinne, ellers er alle styremedlemmer menn. Det vil Klaveness gjøre noe med. Under neste ukes Uefa-kongress i Lisboa er hun en av elleve kandidater til sju styreverv som er på valg. Alle de andre kandidatene er menn. Fire av de elleve er allerede i styret.

– Fotball er verdens største idrett for jenter og kvinner, og de er ikke representert i sitt eget styre. Vi prøver å stimulere den kritiske massen som er der ute rundt disse spørsmålene, men det er ikke enkelt i en kultur hvor det er veldig «keep your head down» og «business as usual». Vi må utfordre den og samtidig være nok lagspiller til at alle skjønner hvor jeg skal spille på banen. Det er dager hvor jeg føler vi nærmer oss, og så er det dager det er et lag vi ikke helt klarer å spille på. Målet er å komme til bords, vi er jo ikke demonstranter, men vi må innse at vi kanskje ikke lykkes denne gang, sier Klaveness.

Spør igjen

Hun forteller at det i hennes samtaler med Europas fotballpresidenter ofte blir møtt med undring at hun ikke gikk for styrevervet forbeholdt en kvinne.

– De synes det er rart. Så forklarer jeg hvorfor, og så spør de likevel etterpå «hvorfor var det igjen?» I går fikk jeg en leksjon av en president. Han mente bare vel, men han sa at det noen ganger er viktig å sette saker foran prinsipper. Han ville belære meg om det, ikke å være prinsipprytter. Men det ga jo en veldig god anledning til å fortelle at hvis jeg ikke hadde vært fleksibel så ville jeg aldri vært i denne posisjonen. Det er alltid forhandlinger, men noen prinsipper er viktige for meg. Jeg tror egentlig de er viktige for dem og, om de tenker seg om.

En annen innvending hun hører ofte er at det er så mange styrekandidater fra Norden. Det argumentet kjøper hun heller ikke.

Ta det med mennene

– Vi er fem fotballpresidenter i Norden, blant dem to av de veldig få kvinnelige presidentene, jeg og hun fra Island. De tre andre, som er menn, stiller alle til valg (i Uefa). Når jeg hører argumentet om at vi er så mange fra Norden, er jeg faktisk ganske tydelig på at det må dere ta med de mennene. For de får ikke disse spørsmålene. Det forundrer meg at det er jeg som skal sørge for den geografiske balansen når kjønnsbalansen er lik null. Og det må jo være prekært når det er verdens største idrett både for kvinner og menn, sier hun til NTB.

Klaveness er slett ikke uten støtte.

– Det er mange sterke støttespillere, og mange som ser at dette må vi gjøre noe med. Blant annet er det masse støtte fra land som England og Tyskland. Det har kanskje ikke bare med at jeg er kvinne å gjøre, men at jeg har jobbet tett med dem året rundt med mange politiske spørsmål, sier hun.

Størst forståelse har hun for innvendingen at hennes kandidatur kommer litt tidlig.

– Det som er riktig er at jeg ikke kjente dem fra før, og det er en veldig ulempe. Du stiller til valg, og så er det mange du ikke har møtt, aldri har hilst på. Jeg har stor respekt for at noen opplever det som litt tidlig, sier hun.

Onsdag kommer svaret på om Klaveness allerede nå blir Uefas første ordinært valgte kvinnelige styremedlem.