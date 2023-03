Välbe langet ut mot IOC: – Jeg er imot en nøytral status

– Jeg vil ikke engang diskutere! Jeg er kategorisk imot den nøytrale statusen, spesielt siden det er mange tillegg, sa Välbe ifølge Championat.

Hun ramset opp en rekke kriterier, blant annet at man ikke må være knyttet til det russiske militæret og at man ikke har deltatt på Putins «Z-fest».

Tirsdag ble det klart at IOC anbefaler at russiske og belarusiske utøvere kan delta i internasjonale idrettskonkurranser under nøytralt flagg, men vil vente med å avgjøre om de får delta i OL i 2024.

– IOC prøver nok en gang å flytte alt over på de forskjellige forbundene, mens de tilsynelatende allerede har sendt dem instruksjoner. Min mening: vi trenger ikke deres internasjonale konkurranser under slike forhold, sa Välbe.

IOCs tyske president Thomas Bach sa tirsdag at Den internasjonale olympiske komité (IOC) har sendt anbefalinger til internasjonale idrettsforbund om retur for russiske og belarusiske utøvere internasjonale idrettskonkurranser under nøytralt flagg.

Samtidig gjorde han det klart at IOC ikke har gjort vurderinger rundt om russere og belarusere skal få delta i OL i Paris i 2024.