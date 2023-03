Spanias landslagsjef kritisert: - Ingen plan

På den spanske storavisen Marcas børs, som rangerer spillerne og trenerne fra en til tre stjerner, har De la Fuente fått stryk. Det fikk også Pedro Porro, Dani Carvajal, Iago Aspas, Yeremy Pino, Mikel Oyarzabal og Borja Iglesias.

«Ingen plan A, plan B eller plan C», skriver avisen.

De la Fuente debuterte som Spania-sjef da de vant 3-0 over Norge på lørdag. Oppfølgeren mot Skottland ble imidlertid alt annet enn han hadde håpet på.

– Det var en veldig komplisert og kompleks kamp på grunn av egenskapene til motstanderne våre. Vi skapte sjanser, men vi måtte betale dyrt for to små detaljer sa De la Fuente, ifølge AP.

AS har også publisert sin børs. Der holdes trenerne utenfor, men også de har gitt de samme seks spillerne strykkarakter.

«Hvis De la Fuente har vist noe på disse to kampene, er det at han ikke venter med endringene. I Malaga gjorde han to bytter etter minutt 58 og mot Skottland sendte han inn Carvajal og Nico Williams for Porro og Oyarzabal etter pausen. Vel, eksperimentet kunne ikke vært verre», skriver de om De la Fuente før de radbrekker valget hans om å sende innpå 31 år gamle Carvajal.

Fra Norge-seiere valgte De la Fuente å gjøre åtte endringer i laget, noe han høster hard kritikk for i Mundo Deportivo.

Spania har ikke ny kamp i denne kvalifiseringen før 8. september når de møter Georgia borte.

Før det har Norge to kamper på Ullevaal stadion, først mot Skottland 17. juni og Kypros tre dager senere.