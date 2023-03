Messi feiret sitt 100. landslagsmål med hattrick

Den sju ganger Ballon d’Or-vinneren åpnet målfesten etter bare 20 minutter.

Knappe femten minutter senere gjorde den 35 år gamle magikeren 3-0, før han fullførte hattricket sitt fire minutter senere da han la på til 5–0.

Nicolás González, Enzo Fernández, Ángel Di María og Gonzalo Montiel noterte seg også på scoringslisten.

Messis 100. landslagsmål kommer 17 år etter at han gjorde sitt første mål for Argentina i et 2-3-tap mot Kroatia i mars 2006.

Tirsdagens hat-trick var Messis sjuende for Argentina.

Messi har scoret flere mål for det argentinske landslaget enn de to neste på listen til sammen.

Gabriel Batistuta endte karrieren på 56 mål for Argentina, mens Sergio Agüero nådde 41 mål før han måtte legge opp i desember på grunn av hjerteproblemer.

På listen over de mest scorende landslagsspillerne gjennom tidene er Messi fortsatt nummer tre. Cristiano Ronaldo ligger på førsteplass med 122 mål for Portugal, mens Ali Daei er nummer to med 109 mål for Iran.