Graham Hansen i storform mot Roma – Barcelona klar for CL-semifinale

Storseieren betyr at sifrene til slutt ble stygge for Roma som røk 0-1 i det første oppgjøret.

To mål etter godt spill og en real suser sørget for at mesterligakvartfinalen mot Roma i praksis var over etter 45 minutter. To raske mål etter hvilen gjorde det etter hvert ydmykende for Roma.

Fridolina Rolfö scoret to mål, og Mapi León, Asisat Oshoala og Patri Guijarro scoret de tre andre målene for Barcelona. Annamaria Serturini sørget for Romas ene nettkjenning.

Hansen gjorde comeback for tre uker siden etter et skadeavbrekk som varte helt siden slutten av oktober. Denne uken ble det også klart at hun blir å se i Hege Riises tropp for første gang etter at Barcelona-stjernen kunngjorde at hun tok en pause etter fjorårets EM.

Kunstverk

Barcelona gikk opp i føringen etter ti minutter et godt angrep. Fridolina Rolfö hamret ballen i mål fra tolv meter da Roma-forsvaret ikke fikk ballen unna. Svensken er i form og ble den store helten da Barcelona slo rival Real Madrid i den spanske serien for fire dager siden.

Og så kom det et kunstverk på Camp Nou. Midtstopper León fikk ballen på drøyt 20 meter og vartet opp med et lekkert langskudd.

Hansen var flere ganger helt fri og frank på Barcelonas høyreside og fikk vist fram sin gode teknikk mot Roma-forsvaret. Like før pause slo hun et nydelig innlegg til Rolfö som satte ballen i åpent bur på bakre stolpe.

Trøstemål

Etter pause la Oshoala på til 4-0 før Guijarro headet inn 5-0 etter corner av Hansen.

Serturini reduserte med en drøy halvtime igjen, men mer hadde ikke italienerne å komme med. Haavi ble tatt av banen etter 53 minutter.

Barcelonas Ingrid Syrstad Engen spilte de siste 25 minuttene.

Barcelona vant den første kampen 1-0 i Roma etter scoring av den spanske vingen Salma Paralluelo.

[ Onsdagens direkte TV-sport ]