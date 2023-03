Solbakken: – Georgia er mitt lag!

Under mandagens pressekonferanse spurte en georgisk journalist om Solbakken husker EM-kvalifiseringskampen i Tbilisi i 1999, Georgias eneste tidligere hjemmekamp mot Norge.

– Jeg tror jeg var «man of the match» i den kampen. Alvorlig talt! Det var ikke ofte jeg var det, men den dagen var jeg best, og vi vant 4-1, sa Solbakken.

Han måtte minnes på at han også var lagkaptein da Norge rundspilte Georgia og ledet 4-0 ved pause. Steffen Iversen tvang fram selvmålet som ga norsk ledelse, mens Tore André Flo scoret to ganger og Ole Gunnar Solskjær en. Publikum viste sin misnøye ved først å bue mot sine egne, så juble for Norge, som med seieren koblet grepet i EM-kvalifiseringsgruppa på vei mot det som fortsatt er siste sluttspill med norsk deltakelse.

En måned senere tok Norge nok et steg mot EM, men måtte slite mer på Ullevaal. En tidlig scoring av Steffen Iversen ble kampens eneste tellende mål. Solbakken fikk også ballen i mål, men scoringen ble annullert for en forseelse i forkant. Det var den fjerde av ni strake seirer, den lengste seiersrekke i Norges landslags historie, som bar laget til overlegen gruppeseier og EM-plass.

Norge har møtt Georgia tre ganger og vunnet alle tre. Dagens landslagssjef ble matchvinner i den første, på Ullevaal i 1996. Da kom han inn som innbytter og scoret kampens eneste mål på straffespark tre minutter før slutt.

– Georgia er mitt lag, det, meldte Solbakken.

– Det er ikke mange ganger jeg var i sentrum under de Drillos-greiene, men: Georgia!

Avspark for Georgia - Norge er klokka 18.00 og kampen sendes på TV2.