Nadal avfeier comeback-utspill: – Vet ikke hvor han får informasjonen fra

Det gjør han etter at turneringsdirektør David Massey nærmest lovet at spanjolen ville stille opp i Monaco-turneringen.

– Rafa var den første spilleren til å registrere seg. Han vil gjerne spille Monte Carlo Masters og gir seg selv alle sjanser for å delta i turneringen han elsker, sa Massey nylig.

Nadal har siden avkreftet uttalelsen.

– Jeg vet ikke hvor han får informasjonen fra. Hvis det var sant, ville jeg selvfølgelig bekreftet det, men det kan jeg dessverre ikke. Jeg følger progresjonen min og jeg vet ikke når jeg skal spille igjen. Det er sannheten.

Nadal pådro seg en hofteskade i Grand Slam-turneringen Australian Open i januar, og veteranen ble nødt til å trekke seg fra hardcourtturneringene Indian Wells og Miami Open i mars.

– Jeg kan ikke bekrefte at jeg skal spille i Monte Carlo. Ting blir tatt dag for dag. Jeg foretrekker å bekrefte ting når jeg vet at det virkelig vil skje, sier Nadal.

Spanjolen har vunnet turneringen hele elleve ganger, og han vant åtte ganger på rad fra 2005 til 2012.

