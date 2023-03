Klaveness møtte og inspirerte georgiske kvinnelag

Noen timer før Ståle Solbakkens landslag gikk på banen for å møte Georgia, sikret Klaveness seg mange nye venner.

– Det koster veldig lite å bruke tid på dette, og det gir veldig mye. Det er alltid noen som går i døden for det de driver med, og man finner dem ganske fort. Det var en 33-åring her som har brukt livet sitt på å skape frihet og mulighet til å spille fotball, sa Klaveness til NTB etter å ha tilbrakt tid med spillerne i Lanchkhuti og Dinamo Batumi.

Hun er i innspurten av valgkampen for Uefa-styreverv og har hektiske dager foran seg før kongressen i Lisboa neste uke, men satte gladelig av tid for å inspirere det hun kaller pionerer i kvinnefotballen.

– Fotball er verdens største idrett for kvinner, til tross for at det har vært så mye motstand. Kvinnefotball er et løvetannbarn, det er ingen som kan stoppe det, men motstanden kan likevel føles sårt. I Georgia er de der Norge var for veldig lenge siden, men Lanchkhuti kom til Champions League-kvalifisering og vant en kamp, og etterpå ble det en slags anerkjennelse. Mange ting gjenstår, men dette er pionerer, som vi hadde i Norge lenge før min tid.

Hun snakket til spillerne hun møtte om sin egen forkjærlighet for fotballen, at hun som barn tok den med i sengen, at hun lekte med den på vei til og fra skolen, og at hun av motstanden hun møtte ble trigget til å endre ting. Så ble hun jurist, senere toppfotballsjef og nå president. Det gjorde tydelig inntrykk da hun sa at hun er bare en epost unna dem.

Varsomhet

Spillerne satte også pris på at Klaveness, som har spilt mesterligafinale, EM-finale og VM-semifinale, snørte på seg fotballskoene og spilte med dem i en uhøytidelig kamp.

Mot slutten ordnet de et straffespark som hun sendte i mål slik at det ble 1-1.

– Jeg er gammel, så dere må være varsomme med meg, sa hun før hun gikk på banen.

Varsom har ikke Klaveness selv vært med mektige ledere i fotballen, men hun sier hun har lært masse av samtalene med Europas fotballpresidenter i forkant av styrevalget.

– Det er vanskelig å komme inn, og det visste vi, men vi har snakket mye om at vi må engasjere oss mer internasjonalt. Om jeg kommer inn eller ikke, så er alle samtalene verd det. Det gir kunnskap vi ønsker å ha og bekjentskaper vi må ha, sier hun til NTB.

– Norge har sterke tradisjoner gjennom Per Ravn Omdal, fantastiske tradisjoner, men vi har vært litt bakpå internasjonalt, og jeg synes dette er riktig. Det såre er at det blir veldig mye reising. Jeg har jo små barn hjemme, og dette kommer i tillegg til presidentjobben, men det er utrolig spennende å snakke med folk. Jeg glemmer at det er valgkamp, og ofte kommer jeg ikke engang inn på om de skal stemme på meg, for vi blir sittende å snakke om kulturen i landet og kvinnefotball og herrefotball og ligaen og antall lag og hvorfor basketball er større, sier hun engasjert.

Det viktigste i livet

Georgias fotballpresident Levan Kobiashvili er en av de andre kandidatene i Uefa-styrevalget. Han skulle egentlig ha vært med på tirsdagens møte med kvinnelagene, men sendte visepresidenten sin i stedet.

– Jeg har ennå ikke vekslet ord med ham, men vi spilte sammen på Uefa-laget i forbindelse med Fifa-kongressen i Kigali, så vi har high-fivet og sentret og gjort det viktigste i livet. Spille fotball, altså, sier Klaveness.

Hun er ennå ikke i mål med sine samtaler med fotballpresidentene, så det blir hektiske dager fram til kongressen i Lisboa.

– Ja, det blir hektisk, for jeg har lyst til å komme gjennom alle, og jeg mangler fortsatt 15-16 stykker. Det er jo 55 i alt. Samtalene blir ofte veldig lange, enten de er på Teams eller live, så det er ikke veldig tidseffektivt. Jeg skal også forberede et styremøte, så det blir masse å gjøre, sa Klaveness på vei til lunsj med Kobiashvili, sikkert med mye interessant å snakke om.