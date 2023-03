Casper Ruuds skrekktall for 2023

Året har ikke gått etter planen, og denne uken røk Ruud nok en gang ut tidlig. Denne gangen var det ATP 1000-konkurransen i Miami, en turnering han i fjor kom til finalen i.

De siste tre månedene har kun gitt ham fem seirer. Han har ikke vunnet to kamper på rad i en utslagsturnering siden US Open. Riktignok vant han to kamper i ATP-sluttspillet i november. Det endte i finale mot Novak Djokovic.

2022 ga Ruud tre titler og fire finaletap (deriblant i Grand Slam-turneringene Roland-Garros og US Open). Etter storturneringen i USA var Ruud nummer to på verdensrankingen.

Pilene har siden pekt nedover for verdensfireren. 2023-statistikken til Ruud er soleklart svakest av alle spillerne innenfor topp 10.

81.-plass

I ATP-sluttspillet i november samles de åtte spillerne som har tatt flest rankingpoeng gjennom sesongen. Der er Ruud i øyeblikket på 81.-plass.

De ni andre i topp 10 er alle innenfor topp 15 av de spillerne som har tatt flest rankingpoeng så langt denne sesongen.

Mot nederlandske Botic van de Zandschulp hadde Ruud 2-0 i det avgjørende settet og muligheten til å bryte enda en gang, men mislyktes. Han røk til slutt 4-6 i det tredje settet.

– Det kommer flere sjanser. Det gikk ikke i Miami i år, men det går fint. Det er flere morsomme, kule og store turneringer på vei nå. Det er mye å glede seg til, sier Ruud til NTB.

I kampen mot nederlenderen hadde Ruud 15 bruddballer, men tok kun vare på to av dem.

Fordel Ruud

Det er grus som er Ruuds foretrukne underlag. Det er på grus nordmannen har vunnet åtte av sine ni titler i karrieren. I fjor ble det 25 seirer og kun sju tap på underlaget hvor spillet går noe saktere og ballen spretter høyere.

Det er fordel Ruud, som kan vise fram sin kraftfulle forehand med mye spin på ballen bak i banen.

– Det blir spennende nå med grusen. På mange måter er det den morsomste delen av sesongen, spør du meg. Det er ganske korte reiser fra turnering til turnering, mange fine steder og byer og fine tennisfans, sier Ruud.

Til uken blir Ruud å se i Estoril Open (ATP 250) i Portugal. Deretter venter Monte Carlo Masters (ATP 1000).

Grussesongen avsluttes med Roland-Garros i mai.

---

FAKTA

Dette er tennisturneringene Casper Ruud har meldt seg på framover:

* Estoril Open (ATP 250) 3.-9. april

* Monte Carlo Masters (ATP 1000) 9.-16. april

* Barcelona Open (ATP 500) 17.-23. april

* Madrid Open (ATP 1000) 26. april - 7. mai.

* Roma Open (ATP 1000) 10.-21. mai.

* Genève Open (ATP 250) 21.-27. mai.

* Roland-Garros (Grand Slam, 2000) 28. mai - 11. juni.

ATP-touren inneholder mer enn 60 turneringer i 2023 og er kategorisert på fire forskjellige nivåer: 250, 500, 1000 og Grand Slam (2000). Tallene representerer hvor mange poeng vinneren får på verdensrankingen.